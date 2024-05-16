Ребелу де Соуза отметил, что Зеленский должен был посетить несколько стран в рамках своей поездки. Португальский глава также выразил обеспокоенность эскалацией ситуацией в Украине с войной.
К теме Зеленский поедет в Мадрид, чтобы подписать соглашение по безопасности с Испанией, – СМИ
В Португалии объяснили ситуацию с визитом Зеленского
Президент Португалии отметил, что не может говорить об отмене визита Зеленского в страну, потому что это так и не было подтверждено.
Это была инициатива с участием нескольких стран, которая, очевидно, изучалась, но окончательно не была подтверждена,
– сказал де Соуза.
Португальский глава отметил, что говорить о подтверждении визита украинского президента не было возможным из-за условий безопасности. Ведь наша страна находится в состоянии войны.
Стоит отметить, что 14 мая министр обороны Португалии Нуну Мелу подтвердил, что визит президента Украины в Португалию готовится. Однако тот не уточнил, когда и с какой программой наш глава государства приедет в страну.
Зеленский объяснил, почему отложил зарубежные визиты
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что он пообщался с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Украинский глава проинформировал Монтерегру о ситуации на фронте и попытках России расширить войну.
"Все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонительных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты", – объяснил Зеленский.
Президент Украины отметил, что подробно обсудил с главой португальского правительства Саммит мира, который может стать первым шагом к восстановлению справедливого мира.
Зеленский также поблагодарил премьер-министра Монтенегру за подтверждение участия Португалии и заверения, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки Саммита мира.
Зеленский не поехал с визитом за границу
- Западные издания писали, что президент Зеленский должен был поехать в Испанию и Португалию, в частности, для подписания соглашений по безопасности. Впрочем, СМИ 15 мая отмечали, что глава государства отменил эти поездки.
- Так, журналисты CNN Portugal писали, что Зеленский отложил визиты за границу из-за ситуации с наступлением России на севере Харьковской области. Журналисты отмечали, что на фоне обострения российского наступления поездка на Пиренейский полуостров была бы нецелесообразной.
- Кроме того, в комментарии 24 Канала представитель Зеленского Сергей Никифоров отметил, что президент никогда не заявлял о своих намерениях посетить Испанию и Португалию. Представитель украинского главы отметил, что Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения.