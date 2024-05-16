Ребелу де Соуза зазначив, що Зеленський мав відвідати кілька країн у межах своєї поїздки. Португальський очільник також висловив стурбованість ескалацією ситуацією в Україні з війною.

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У Португалії пояснили ситуацію з візитом Зеленського

Президент Португалії зазначив, що не може говорити про скасування візиту Зеленського до країни, тому що це так і не було підтверджено.

Це була ініціатива за участю кількох країн, яка, очевидно, вивчалася, але остаточно не була підтверджена,

– сказав де Соуза.

Португальський очільник зазначив, що говорити про підтвердження візиту українського президента не було можливим через безпекові умови. Адже наша країна перебуває у стані війни.

Варто зазначити, що 14 травня міністр оборони Португалії Нуну Мелу підтвердив, що візит президента України до Португалії готується. Однак той не уточнив, коли й з якою програмою наш голова держави приїде до країни.

Зеленський пояснив, чому відклав закордонні візити

Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі заявив, що він поспілкувався з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Український очільник поінформував Монтерегру щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну.

"Вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити", – пояснив Зеленський.

Президент України зазначив, що докладно обговорив з главою португальського уряду Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру.

Зеленський також подякував прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру.

Зеленський не поїхав з візитом за кордон