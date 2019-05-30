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      Зарубил и обокрал – зверское убийство под Киевом: детали

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      Зарубил и обокрал – зверское убийство под Киевом: детали
      Зарубил и обокрал – зверское убийство под Киевом: детали / Wikimedia

      В селе Мостыще Киевской области 32-летний мужчина зарубил знакомого и украл у него 1 тысячу гривен. А окровавленное тело с признаками насильственной смерти обнаружили спустя почти неделю после происшествия. Убийцу приговорили к 7 годам лишения свободы.

      Инцидент, в результате которого погиб 29-летний владелец дома, произошел 5 ноября 2018 года. Тогда, убийца-гастарбайтер, будучи навеселе пришел в дом своего знакомого. Злоумышленник в то время активно искал работу, поэтому приехал к потерпевшему в Киевскую область. Об этом сообщает Информатор.

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      Детали убийства

      Между ними произошел конфликт, в ходе которого "гость" схватился за топор и нанес многочисленные удары по голове владельцу дома. Убедившись, что тот не дышит, злоумышленник похитил из дома 1 тысячу гривен и скрылся.

      Место происшествия с изображением на карте:

      Вскоре его задержали правоохранители, и открыли уголовное производство по этому факту. На данный момент, рассмотрение уголовного производства по факту умышленного убийства завершилось.

      Что грозит злоумышленнику

      Приговором Ирпенского городского суда Киевской области обвиняемый признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и краже по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – виновный получил 7 лет лишения свободы.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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