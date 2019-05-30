15:36
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, 29 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      19:46, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Зарубав та обікрав – нелюдське вбивство під Києвом: деталі

      45 Читать новость на русском
      Зарубав та обікрав – нелюдське вбивство під Києвом: деталі
      Зарубав та обікрав – нелюдське вбивство під Києвом: деталі / Wikimedia

      У селі Мостище Київської області 32-річний чоловік зарубав знайомого і вкрав у нього 1 тисячу гривень. А закривавлене тіло з ознаками насильницької смерті виявили через майже тиждень після події. Вбивцю засудили до 7 років позбавлення волі.

      Інцидент трапився 5 листопада 2018 року, внаслідок якого загинув 29-ти річний власник будинку. На той час, вбивця-заробітчанин, будучи напідпитку прийшов до будинку свого знайомого. Зловмисник на той час активно шукав роботу, саме тому приїхав до потерпілого у Київську область. Про це повідомляє Інформатор.

      Читайте також: Смерть настала миттєво – у Києві підліток впав з 12-го поверху: фото

      Деталі вбивства

      Між ними трапився конфлікт, у ході якого "гість" вхопився за сокиру та завдав численні удари по голові власнику будинку. Пересвідчившись, що той не дихає, зловмисник викрав із будинку 1 тисячу гривень та втік.

      Місце події із зображенням на карті:

      Незабаром його затримали правоохоронці, які і відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Станом на зараз, розгляд кримінального провадження за фактом умисного вбивства завершилось. 

      Що загрожує зловмиснику

      Вироком Ірпінського міського суду Київської області обвинувачений визнаний винним в умисному заподіянні смерті іншій людині за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та крадіжці за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – винний отримав 7 років позбавлення волі.

      читайте також
      blog_ava
      Блохін відвідав фінал Ліги Європи в інвалідному візку: відео
      сьогодні
      6613
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как "Рашагейт" поможет Трампу переизбраться на второй срок
      сьогодні , 15:02 Как "Рашагейт" поможет Трампу переизбраться на второй срок
      Злой Одессит 151
      Гройсман не йде у відставку: що буде далі з урядом
      сьогодні , 14:34 Гройсман не йде у відставку: що буде далі з урядом
      Яніна Ткачук 6471
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 09:00 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      800
      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      сьогодні , 13:32 Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      Ірина Лаб'як 2371
      Розкрадання на титановому заводі Фірташа: як Холодницький затягує скандальну справу
      сьогодні , 13:30 Розкрадання на титановому заводі Фірташа: як Холодницький затягує скандальну справу
      Віталій Шабунін 389
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук