Зарубав та обікрав – нелюдське вбивство під Києвом: деталі

У селі Мостище Київської області 32-річний чоловік зарубав знайомого і вкрав у нього 1 тисячу гривень. А закривавлене тіло з ознаками насильницької смерті виявили через майже тиждень після події. Вбивцю засудили до 7 років позбавлення волі.

Інцидент трапився 5 листопада 2018 року, внаслідок якого загинув 29-ти річний власник будинку. На той час, вбивця-заробітчанин, будучи напідпитку прийшов до будинку свого знайомого. Зловмисник на той час активно шукав роботу, саме тому приїхав до потерпілого у Київську область. Про це повідомляє Інформатор.

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Деталі вбивства

Між ними трапився конфлікт, у ході якого "гість" вхопився за сокиру та завдав численні удари по голові власнику будинку. Пересвідчившись, що той не дихає, зловмисник викрав із будинку 1 тисячу гривень та втік.

Місце події із зображенням на карті:

Незабаром його затримали правоохоронці, які і відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Станом на зараз, розгляд кримінального провадження за фактом умисного вбивства завершилось.

Що загрожує зловмиснику

Вироком Ірпінського міського суду Київської області обвинувачений визнаний винним в умисному заподіянні смерті іншій людині за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та крадіжці за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – винний отримав 7 років позбавлення волі.