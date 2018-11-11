Зарыбление Днепра на Запорожье в реку выпустили 17 тысяч мальков

Река Днепр стала богаче на 17 тысяч маленьких рыбок. Масштабное пополнение реки провели на Запорожье. А все для того, чтобы поддержать разнообразие рыбы в крупнейшей реке страны.

Молодые толстолобики и карпы на Запорожье имеют важную цель – улучшить экосистему реки. Питаться они будут растительностью, которая местами превращает Днепр в болото.

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Выпускать рыбу в Днепр помогают запорожские дайверы. Им, как никому, видно под водой, сколько рыбы там осталось. Говорят, многие бедствия наносят реке браконьеры.

Зарыбление реки

Регулярное зарыбление Днепра в Украине возобновилось за последние пять лет, этому предшествовали почти двадцать лет бездействия. И хоть по словам специалистов, результаты уже заметны – работать еще есть над чем.

Обоснована ихтиологами цифра зарыбления – это около 4 миллионов экземпляров ежегодно в пределах Запорожской области. На самом деле это можно решить, все пути известны, но необходимо должное финансирование,

– ответил специалист Запорожского рыбоохранного патруля Максим Бронзюк.

В течение октября в Запорожье выпустили в Днепр 350 тысяч молодняка рыбы. Зарыбление хотят продолжить и дальше.