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      Зарыбление Днепра на Запорожье в реку выпустили 17 тысяч мальков

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      Река Днепр стала богаче на 17 тысяч маленьких рыбок. Масштабное пополнение реки провели на Запорожье. А все для того, чтобы поддержать разнообразие рыбы в крупнейшей реке страны.

      Молодые толстолобики и карпы на Запорожье имеют важную цель – улучшить экосистему реки. Питаться они будут растительностью, которая местами превращает Днепр в болото.

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      Выпускать рыбу в Днепр помогают запорожские дайверы. Им, как никому, видно под водой, сколько рыбы там осталось. Говорят, многие бедствия наносят реке браконьеры.

      Зариблення річки

      Зарыбление реки

      Регулярное зарыбление Днепра в Украине возобновилось за последние пять лет, этому предшествовали почти двадцать лет бездействия. И хоть по словам специалистов, результаты уже заметны – работать еще есть над чем.

      Обоснована ихтиологами цифра зарыбления – это около 4 миллионов экземпляров ежегодно в пределах Запорожской области. На самом деле это можно решить, все пути известны, но необходимо должное финансирование,
      – ответил специалист Запорожского рыбоохранного патруля Максим Бронзюк.

      В течение октября в Запорожье выпустили в Днепр 350 тысяч молодняка рыбы. Зарыбление хотят продолжить и дальше.

      Теги: Новости Украины Новости Запорожья мир животных
      Источник: 24 канал
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