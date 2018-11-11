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      Зариблення Дніпра: на Запоріжжі в річку випустили 17 тисяч мальків

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      Річка Дніпро стала багатшою на 17 тисяч маленьких рибинок. Масштабне поповнення річки провели на Запоріжжі. А все для того, щоби підтримати різноманіття риби у найбільшій річці країни.

      Молоді товстолобики та карпи на Запоріжжі мають важливу мету – покращити екосистему річки. Харчуватимуться вони рослинністю, яка місцями перетворює Дніпро на болото.

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      Випускати рибу у Дніпро допомагають запорізькі дайвери. Їм, як нікому, видно під водою, скільки риби там лишилося. Кажуть, багато лиха завдають річці браконьєри.

      Зариблення річки
      Зариблення річки

      Регулярне зариблення Дніпра в Україні відновилося за останні п'ять років, цьому передували майже двадцять років бездіяльності. І хоч за словами фахівців, результати вже помітні – працювати ще є над чим.

      Обґрунтована іхтіологами цифра зариблення – це близько 4 мільйонів екземплярів щорічно в межах Запорізької області. Насправді це можна вирішити, всі шляхи відомі, але необхідне належне фінансування,
      – відповів фахівець Запорізького рибоохоронного патруля Максим Бронзюк.

      Впродовж жовтня на Запоріжжі випустили у Дніпро 350 тисяч молодняка риби. Зариблення хочуть продовжити й далі.

      Теги: Новини України світ тварин Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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