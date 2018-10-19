С белым амуром – против грязной воды: на Черкасщине люди самостоятельно спасают местные водоемы

В Черкасской области активисты и местные жители спасают местные водоемы - за свой счет люди зарыбляют окружающие озера. Недавно удалось собрать 30 тысяч гривен, на которые закупили полтонны белого амура. В пятницу, 19 октября, рыбу запускали в большое плавание.

Рыбы в водоемах Черкасщины с каждым разом все меньше и меньше. Владислав Данилов с сыном Артемом, жители Смелы, очень любят рыбачить, поэтому пришли помочь зарыбить озеро. Смеляне помощи не ждут – решили самостоятельно зарыбить городские водоемы.

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Инициировала доброе дело общественная организация "Объединение подводных охотников и рыболовов Черкащины". Организатор Илья Слободяник уверяет: не важно, кто и сколько давал на это денег. Кто-то мог дать несколько тысяч, а кто-то – 100 гривен.

Мы это делаем для того, чтобы реки и озера наши становились чище, чтобы вода была более прозрачная, более качественная для купания, и чтобы радовала рыба любителей рыбалки,

– рассказал Илья.

Поэтому в рыбопитомнике закупили полтонны белого амура и выпустили в четыре городских водоема. Белый амур – уникальная рыба: она питается камышом и водорослями, которые загрязняют водоемы.



Зарыбление может сделать водоемы пригодными для купания

На этом активисты останавливаться не планируют. На следующей неделе выпустят в водоемы тонну карася, а в ноябре – толстолобика.

Напомним, ранее 24 канал писал о зарыблении Днепра. Более миллиона рыб было выпущено в главную реку страны с целью прекращения так называемого "цветения воды" – это когда на поверхности реки вырастает слишком много водорослей, из-за чего кислород тяжелее попадает в воду, река становится зеленоватого цвета и имеет неприятный запах. У человека такая вода может спровоцировать аллергию или отравление.