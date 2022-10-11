Формула мира, которая не оставит России ни единого шанса: Зеленский выступил перед G7 – тезисы

Владимир Зеленский выступил на срочном заседании лидеров стран "Большой семерки". Президент рассказал мировым лидерам о терактах России против Украины и военных преступлениях оккупантов.

Именно осуждение действий страны-агрессора и реакцию мира на это были основными тезисами президента Украины на заседании G7.

Важно На месть: украинцы собрали более 350 миллионов гривен, за них купят десятки дронов-камикадзе

В начале своего выступления Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафу Шольцу за то, что тот вне очереди созвал саммит G7. Это является чрезвычайно важным на фоне массированных ракетных ударов со стороны России по территории Украины.

Начиная с 10 октября враг уже применил более 100 крылатых ракет и десятки различных беспилотников, включительно с иранскими "Шахидами". Плюс 28 пусков российских ракет. И это только за утро 11 октября. Еще 84 ракеты Россия выпустила по Украине за 10 октября,

– подчеркнул Зеленский.

Главные тезисы Зеленского на саммите G7

Украинский лидер подчеркнул, что все политики Европы и мира должны быть сознательны того, что это враг – не только Украины. Это враг и каждого из вас.

Выступление Зеленского на саммите G7: смотрите видео​