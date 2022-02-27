Заседание Генассамблеи ООН должно состояться в ближайшее время
27 февраля 2022 , 22:51Читати новину українською
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций запросил проведение Генеральной Ассамблеи. Заседание должно состояться в кратчайшие сроки.
Отмечается, что речь идет о ближайших сутках. Об этом пишут журналисты Суспільного новини.
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Совбез ООН запросил проведение Генассамблеи, заседание должно состояться в течение 24 часов,
– указывают СМИ.
Сергей Кислица ранее объяснял, что уровне Генеральной Ассамблеи Россия не имеет права вето. Ведь резолюцию будут рассматривать все члены Организации Объединенных Наций, а это 193 государства.