Заседание Генассамблеи ООН по войне России против Украины: онлайн-трансляция

Стартовало заседание Генассамблеи ООН. Его созвали из-за войны России против Украины.

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица инициировал экстренную специальную сессию Генассамблеи ООН.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подчеркнул, что Генассамблея должна громко требовать у России прекратить войну. Агрессор должен безусловно и полностью вывести свои войска. Также следует признать коварную роль Беларуси в этой войне.

Происходящее будет иметь последствия для каждого из вас. В частности, для Европы, чуть позже – для остальных,

– подчеркнул Кислица.

Что этому предшествовало

В Совете Безопасности ООН у России есть право вето. Агрессор заблокировал резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину. А на Генассамблее у России права вето нет.

Онлайн-трансляция заседания Генассамблеи ООН: