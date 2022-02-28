Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця ініціював екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що Генасамблея має гучно вимагати в Росії припинити війну. Агресор має безумовно та повністю вивести свої війська. Також треба визнати підступну роль Білорусі у цій війні.

Те, що відбувається, матиме наслідки для кожного з вас. Зокрема, для Європи, трохи згодом – для решти,

– наголосив Кислиця.

Що цьому передувало

На Раді Безпеки ООН Росія має право вето. Агресор заблокував резолюцію, яка засуджувала російське вторгнення в Україну. А на Генасамблеї Росія права вето не має.

Онлайн-трансляція засідання Генасамблеї ООН: