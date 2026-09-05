Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала предложение о новой карте мира, на которой будут отражены реальные размеры стран. "За" проголосовали 164 страны.

Лишь одна страна проголосовала "против", шесть воздержались. Об этом организация сообщила в своих социальных сетях.

Что известно о резолюции?

Государства-члены ООН одобрили резолюцию, которая будет способствовать распространению картографических проекций, более точно отражающих реальные размеры континентов. Это – часть кампании, возглавляемой Африкой, против проекции Меркатора XVI века, которая до сих пор остается самой распространенной картой в мире.

164 страны поддержали предложение. 6 государств воздержались. Среди них:

Эстония;

Грузия;

Литва;

Молдова;

Сербия;

Украина.

Единственной страной, проголосовавшей против, стали Соединенные Штаты. Они раскритиковали инициативу и назвали ее частью "радикального идеологического проекта".

В ООН отмечают, что резолюция не запрещает проекцию Меркатора и не навязывает ее замену. Вместо этого она призывает правительства, школы, международные организации и технологические компании использовать проекцию плоской Земли и другие карты равной площади.

Обратите внимание! Фламандский картограф Герард Меркатор разработал свою проекцию в 1569 году для решения проблем морской навигации. Поскольку прямые линии на его карте соответствовали постоянным направлениям компаса, моряки могли использовать ее для прокладки курса. Но сохранение направления происходило за счет площади.



Например, Гренландия может казаться примерно сопоставимой по размеру с Африкой, хотя Африка примерно в 14 раз больше. Северная Европа и Северная Америка имеют аналогичное увеличение по сравнению с экваториальными регионами.

ВОТ вел переговоры от имени африканских стран, опираясь на кампанию, поддержанную Африканским союзом.

Карты формируют наше понимание мира. Они определяют направление образования, питают воображение и влияют на коллективное восприятие,

– заявил министр иностранных дел Того Роберт Дасси.

Напомним, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер на заседании Рады Безопасности ООН, посвященном Дню Независимости Украины, заявил, что июль стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения в Украине за более чем 4 года полномасштабного российского вторжения. Он подчеркнул, что погибли по меньшей мере 437 человек и более 2600 были ранены.