Лише 1 країна проголосувала проти, 6 утримались. Про це організація повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про резолюцію?

Держави-члени ООН схвалили резолюцію, що сприятиме поширенню картографічних проєкцій, які точніше відображають справжні розміри континентів. Це частина кампанії, очолюваної Африкою, проти проєкції Меркатора XVI століття, яка досі є найпоширенішою картою у світі.

164 країни підтримали пропозицію. 6 держав утримались. Серед них:

Естонія;

Грузія;

Литва;

Молдова;

Сербія;

Україна.

Єдиною країною, яка проголосувала проти стали Сполучені Штати. Вони розкритикували ініціативу і назвали її частиною "радикального ідеологічного проєкту".

У ООН зазначають, що резолюція не забороняє проєкцію Меркатора і не нав'язує її заміну. ​​Натомість вона закликає уряди, школи, міжнародні організації та технологічні компанії використовувати проєкцію рівної Землі та інші карти рівної площі.

Зверніть увагу! Фламандський картограф Герард Меркатор, розробив свою проєкцію в 1569 році для того, щоб розв'язати питання морської навігації. Оскільки прямі лінії на його карті відповідали постійним напрямкам компаса, моряки могли використовувати її для прокладання курсу. Але збереження напрямку відбувалося за рахунок площі.



Наприклад, Гренландія може виглядати приблизно порівнянною за розміром з Африкою, хоча Африка приблизно в 14 разів більша. Північна Європа та Північна Америка мають аналогічне збільшення порівняно з екваторіальними регіонами.

Того вів переговори від імені африканських країн, спираючись на кампанію, підтриману Африканським Союзом.

Карти формують наше розуміння світу. Вони спрямовують освіту, живлять уяву та впливають на колективне сприйняття,

– заявив міністр закордонних справ Того Роберт Дассі.

Нагадаємо, що заступник генсека ООН з гуманітарних питань Том Флетчер на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому Дню Незалежності України казав, що липень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні за понад 4 роки повномасштабного російського вторгнення. Він наголошував, що загинули щонайменше 437 людей та понад 2600 були поранені.