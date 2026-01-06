Наиболее репрезентативная встреча: Зеленский рассказал, что было на заседании коалиции желающих
- Зеленский сообщил, что заседание коалиции желающих в Париже было наиболее репрезентативным, с участием лидеров государств и международных организаций.
- Президент подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны Украины.
Вечером 6 января в Париже завершилось заседание коалиции желающих. Президент Украины кратко рассказал, что там было.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Украина и союзники согласовывают 6 – 7 документов по мирному урегулированию, – Politico
Что было на встрече коалиции желающих 6 января?
По словам Зеленского, этот раз собрание было наиболее репрезентативным, ведь в нем принимали участие лидеры государств, руководители международных организаций, послы и представители министерского уровня. По результатам готовят важные политические шаги.
Дипломатия и реальная помощь должны идти бок о бок. Россия не прекращает ударов по нашей стране, и сейчас нам нужно усиливать противовоздушную оборону, чтобы защищать наших людей, наши общины, критическую инфраструктуру. Каждая поставка ракет для ПВО сохраняет жизни и усиливает шансы для дипломатии. Именно поэтому каждая встреча должна приносить конкретный результат – новые решения по ПВО, новые пакеты помощи, новые возможности для защиты неба,
– написал президент.
Он заявил, что именно об этом говорил с Макроном – "о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, о нашей защите и о поддержке, которая сможет укрепить наши позиции в дипломатии". И о дипломатии – "очень основательно".
В Украине будут размещены западные силы
Уже известно, что Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о развертывании многонациональных западных сил в Украине после завершения войны.
Детали еще не известны, но накануне Le Monde информировали, что идею миротворцев в Украине продвигают Франция, Великобритания и Турция.
А СМИ показывали черновик коммюнике, там говорится о помощи со стороны США.
Макрон на пресс-конференции вечером 6 января сказал, что Вооруженные силы Украины есть и будут оставаться первой линией обороны и сдерживания агрессии. Они будут составлять 800 тысяч солдат.