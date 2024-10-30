Европейские стандарты и новые стратегические цели: результаты заседания аблюдательного совета "Укрнафты"

Независимый наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" провел заседание в Киеве. В процессе отметили отличные результаты работы менеджмента и утвердили стратегические направления развития компании на следующие пять лет.

В течение десяти дней члены наблюдательного совета совершили визиты на производственные объекты и провели серию встреч с руководством компании, акционерами и ключевыми стейкхолдерами, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Укрнафта направила в бюджет 35 миллионов гривен от управления арестованными активами Glusco

Переход на европейские стандарты должен помочь "Укрнафте" в долгосрочной перспективе в значительной степени улучшить операционные, финансовые результаты и репутацию предприятия. Также, в рамках евроинтеграции, которую проходит Украина, важно, чтобы эти улучшения внедрили как можно скорее,

– отметил Данкан Найтингейл – председатель наблюдательного совета.

Цель – сделать "Укрнафту" примером компании-лидера

Он добавил, что предприятие активно внедряет принципы корпоративного управления в соответствии со стандартами OECD. Цель – сделать "Укрнафту" примером компании-лидера.

"После завершения совещаний по стратегическому планированию наблюдательный совет отметил свое удовлетворение относительно направления развития "Укрнафты". Поэтому сейчас мы поставили достаточно амбициозные и сложные цели перед командой топ-менеджмента", – подчеркнул Данкан Найтингейл.

Новый стратегический план "Укрнафты" предусматривает привлечение инвестиций в модернизацию оборудования и развитие персонала. Это станет важным шагом в преодолении исторических вызовов, связанных с недостаточным финансированием и устаревшей советской материально-технической базой предприятия.

Стратегия базируется на результатах, которые компания продемонстрировала за последние 18 месяцев, и направлена на обеспечение устойчивого развития "Укрнафты и энергетической независимости Украины.

"Наблюдательный совет доволен работой директора и новой команды топ-менеджмента "Укрнафты", которые активно поддерживают и внедряют изменения", – отметил Данкан Найтингейл.