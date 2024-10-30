Европейские стандарты и новые стратегические цели: результаты заседания аблюдательного совета "Укрнафты"
Независимый наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" провел заседание в Киеве. В процессе отметили отличные результаты работы менеджмента и утвердили стратегические направления развития компании на следующие пять лет.
В течение десяти дней члены наблюдательного совета совершили визиты на производственные объекты и провели серию встреч с руководством компании, акционерами и ключевыми стейкхолдерами, информирует 24 Канал.
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Переход на европейские стандарты должен помочь "Укрнафте" в долгосрочной перспективе в значительной степени улучшить операционные, финансовые результаты и репутацию предприятия. Также, в рамках евроинтеграции, которую проходит Украина, важно, чтобы эти улучшения внедрили как можно скорее,
– отметил Данкан Найтингейл – председатель наблюдательного совета.
Цель – сделать "Укрнафту" примером компании-лидера
Он добавил, что предприятие активно внедряет принципы корпоративного управления в соответствии со стандартами OECD. Цель – сделать "Укрнафту" примером компании-лидера.
"После завершения совещаний по стратегическому планированию наблюдательный совет отметил свое удовлетворение относительно направления развития "Укрнафты". Поэтому сейчас мы поставили достаточно амбициозные и сложные цели перед командой топ-менеджмента", – подчеркнул Данкан Найтингейл.
Новый стратегический план "Укрнафты" предусматривает привлечение инвестиций в модернизацию оборудования и развитие персонала. Это станет важным шагом в преодолении исторических вызовов, связанных с недостаточным финансированием и устаревшей советской материально-технической базой предприятия.
Стратегия базируется на результатах, которые компания продемонстрировала за последние 18 месяцев, и направлена на обеспечение устойчивого развития "Укрнафты и энергетической независимости Украины.
"Наблюдательный совет доволен работой директора и новой команды топ-менеджмента "Укрнафты", которые активно поддерживают и внедряют изменения", – отметил Данкан Найтингейл.