Протягом десяти днів члени наглядової ради здійснили візити на виробничі об'єкти та провели серію зустрічей з керівництвом компанії, акціонерами та ключовими стейкхолдерами, інформує 24 Канал.

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Перехід на європейські стандарти має допомогти "Укрнафті" у довгостроковій перспективі значною мірою покращити операційні, фінансові результати та репутацію підприємства. Також, у межах євроінтеграції, яку проходить Україна, важливо, щоб ці покращення впровадили якомога швидше,

– зазначив Данкан Найтінгейл – голова наглядової ради.

Мета – зробити "Укрнафту" прикладом компанії-лідера

Він додав, що підприємство активно впроваджує принципи корпоративного управління відповідно до стандартів OECD. Мета – зробити "Укрнафту" прикладом компанії-лідера.

"Після завершення нарад зі стратегічного планування наглядова рада зазначила своє задоволення щодо напрямку розвитку "Укрнафти". Тому зараз ми поставили досить амбітні та складні цілі перед командою топменеджменту", – підкреслив Данкан Найтінгейл.

Новий стратегічний план "Укрнафти" передбачає залучення інвестицій в модернізацію обладнання та розвиток персоналу. Це стане важливим кроком у подоланні історичних викликів, пов'язаних із недостатнім фінансуванням та застарілою радянською матеріально-технічною базою підприємства.

Стратегія базується на результатах, які компанія продемонструвала за останні 18 місяців, і спрямована на забезпечення сталого розвитку "Укрнафти та енергетичної незалежності України.

"Наглядова рада задоволена роботою директора та нової команди топменеджменту "Укрнафти", які активно підтримують та впроваджують зміни", – зауважив Данкан Найтінгейл.