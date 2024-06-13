Аргентину как нового члена "Рамштайн" представил глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия заседания. Он поддержал решение и усилия аргентинского правительства.
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Аргентина поддерживает Украину
Активная поддержка со стороны Аргентины началась в ноябре 2023 года, с тех пор, как страна избрала нового президента Хавьера Милея.
Я рад приветствовать Аргентину как нового члена Контактной группы. Господин Петри (министр обороны Аргентины – 24 Канал), я рад, что вы с нами,
– сказал Остин на заседании.
Он добавил, что "ставки в этой войне высокие", потому что никто не хочет жить в мире, где доминирует Россия. "Поэтому у нас впереди много работы, и я уверен, что эта коалиция продолжит отвечать на вызовы", – сказал глава Пентагона.
Он выразил радость, что для этого свои усилия направила и Аргентина.
Добавим, что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в четверг, 13 июня, собрались 50 стран, помогающих нашей стране. Это уже 23 ежемесячная встреча под председательством США.
Аргентина заявила о готовности передать Украине самолеты
- О возможной передаче Украине самолетов от Аргентины заявили тамошние СМИ во вторник, 11 июня. Речь идет о 5 боевых самолетах Super-Etendard. Впрочем, они старые и неисправные, ведь не имеют некоторых критически важных систем.
- Эти самолеты в свое время списала Французская флотская авиация, а предыдущий президент Аргентины Маурисио Макри приобрел их в 2017 году вместе с запчастями к ним. А теперь, вероятно, Аргентина хочет обменять эти 5 самолетов на более актуальную военную технику французского производства.
- Когда Франция получит обратно пятерку Super-Etendard, по аргентинскому плану, то она их должна модернизировать и передать Украине. Нас же интересуют эти самолеты как носители противокорабельных ракет Exocet, которые идеально подходят для уничтожения российского морского флота. Super-Etendard имеют высокую скорость и являются тяжелой целью для ПВО.