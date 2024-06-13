Аргентину как нового члена "Рамштайн" представил глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия заседания. Он поддержал решение и усилия аргентинского правительства.

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Аргентина поддерживает Украину

Активная поддержка со стороны Аргентины началась в ноябре 2023 года, с тех пор, как страна избрала нового президента Хавьера Милея.

Я рад приветствовать Аргентину как нового члена Контактной группы. Господин Петри (министр обороны Аргентины – 24 Канал), я рад, что вы с нами,

– сказал Остин на заседании.

Он добавил, что "ставки в этой войне высокие", потому что никто не хочет жить в мире, где доминирует Россия. "Поэтому у нас впереди много работы, и я уверен, что эта коалиция продолжит отвечать на вызовы", – сказал глава Пентагона.

Он выразил радость, что для этого свои усилия направила и Аргентина.

Добавим, что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в четверг, 13 июня, собрались 50 стран, помогающих нашей стране. Это уже 23 ежемесячная встреча под председательством США.

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