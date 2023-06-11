Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, украинское военное руководство может просить о каких-то новых средствах.
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О чем будут говорить на "Рамштайне"
Вооруженные Силы Украины уже начали контрнаступление, о чем 10 мая сообщил президент Владимир Зеленский Однако сомнительно, что на новой встрече "Рамштайна" будут говорить о дальнейших действиях украинских военных.
Вряд ли на "Рамштайне" будут обсуждать планы или движение украинских войск. А вот корректировка планов по поставкам – это однозначно,
– отметил Роман Свитан.
По его словам, с начала мая начались первые наступательные действия Вооруженных сил Украины. Поэтому на сегодня будут видны коэффициенты потерь, продвижений, управления войсками, использования сил и средств.
"Возможно, сейчас наше военное руководство пригласит какие-нибудь другие средства или "дозакажет" по некоторым позициям. Это будет решаться на "Рамштайне"", – подчеркнул полковник запаса.
Там будут обсуждаться текущие вопросы, так называемую "текучку", которую можно просчитать. Конечно, никто не будет докладывать детальные планы по контрнаступлению ВСУ.
Роман Свитан о вопросе обсуждения на "Рамштайне": смотреть видео
Результаты "Рамштайн-12": главное
- Прошлая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 25 мая в Германии. Одной из главных тем был защита неба от русских ракет. Глава Пентагона Ллойд Остин намекнул, что будут искать способы для ускорения индустриализации, чтобы помочь Украине системами ПВО.
- Кроме того, на брифинге после заседания Ллойд Остин сделал важное заявление, касающееся истребителей F-16, которые так необходимы Украине. В частности, он сказал, что союзники договорились о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе и F-16.
- Также после окончания "Рамштайна" Литва объявила новую помощь для Украины. В пакет военной помощи вошли в частности противодроновые комплексы, снаряды, сухие пайки и другое оборудование