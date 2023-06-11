Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, украинское военное руководство может просить о каких-то новых средствах.

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О чем будут говорить на "Рамштайне"

Вооруженные Силы Украины уже начали контрнаступление, о чем 10 мая сообщил президент Владимир Зеленский Однако сомнительно, что на новой встрече "Рамштайна" будут говорить о дальнейших действиях украинских военных.

Вряд ли на "Рамштайне" будут обсуждать планы или движение украинских войск. А вот корректировка планов по поставкам – это однозначно,

– отметил Роман Свитан.

По его словам, с начала мая начались первые наступательные действия Вооруженных сил Украины. Поэтому на сегодня будут видны коэффициенты потерь, продвижений, управления войсками, использования сил и средств.

"Возможно, сейчас наше военное руководство пригласит какие-нибудь другие средства или "дозакажет" по некоторым позициям. Это будет решаться на "Рамштайне"", – подчеркнул полковник запаса.

Там будут обсуждаться текущие вопросы, так называемую "текучку", которую можно просчитать. Конечно, никто не будет докладывать детальные планы по контрнаступлению ВСУ.

Роман Свитан о вопросе обсуждения на "Рамштайне": смотреть видео

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