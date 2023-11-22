США способны продолжать поддержку Украины: началось 17 заседание "Рамштайн"

Во вторник 22 ноября началось заседание 17-го "Рамштайна". Во время него союзники сосредоточатся на том, чтобы обеспечить Украину необходимым в борьбе с Россией.

Заседание в формате "Рамштайн" по вопросам обороны Украины официально открыл глава Пентагона Ллойд Остин. В этот раз министры обороны встретились в онлайн-режиме. В начале встречи контактной группы Остин рассказал, что они обсудят предоставление дальнейшей помощи для Украины, а также создание новых коалиций.

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Как началось заседание в формате Рамштайн

Сначала Ллойд Остин поблагодарил украинского министра обороны Украины Рустема Умерова за участие и отметил, что ждет "продуктивной контактной группы".

Он отметил, что украинцы уже более 20 месяцев демонстрируют всему миру "силу свободного народа" противостоять агрессии России.

Борьба Украины за свободу имеет значение для всех нас. Как сказал президент Байден, когда тираны не платят цену за свою агрессию, они продолжают угрожать миру,

– сказал Остин.

Он добавил, что 22 ноября союзники собрались вместе, ведь разделяют видение мира, который должен быть свободным и безопасным.

Зима на пороге: Остин просит ПВО для Украины

Ллойд Остин констатировал, что с начала полномасштабного вторжения Контактная группа выделила на помощь безопасности Украины более 80 миллиардов долларов. Это дает четкий сигнал Путину о том, что он не сможет победить свободный мир. В то же время, он призвал союзников предоставить Украине больше средств ПВО, которые очень понадобятся зимой.

Буквально за несколько дней до моего визита в Киев путинские войска нанесли новый шквал ракетных ударов, чтобы попытаться нанести вред украинской энергетической системе. Атаки россиян на украинскую инфраструктуру могут означать страдания и смерть для бесчисленного количества невинных украинских гражданских, но я как никогда уверен, что украинский народ останется устойчивым перед лицом трудностей,

– отметил он.

Министр призвал стран-партнеров искать творческие решения о том, как можно продолжать удовлетворять потребности Киева.

Создание новых коалиций

Сегодня министры обсудят обновление в "коалиции возможностей", которая сосредоточена на развитии Военно-воздушных сил Украины и их информационно-технологических возможностях. По словам Остина, обсудят и прогресс, достигнутый в рамках новой коалиции ПВО.

Я благодарен Германии и Франции за лидерство и организацию этой важной инициативы. На прошлой неделе они провели свое первое онлайн заседание коалиции и мы мобилизуем ресурсы всей Контактной группы в поддержку этих усилий,

– сказал американский министр.

США и дальше будут поддерживать Украину

Глава Пентагона говорит, что пока Путин ищет поддержку в Иране и Северной Корее, Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине. Ллойд Остин также осудил Иран за его помощь ХАМАС и России.

Поддержка Ираном Кремля и ХАМАС вредит Украине, вредит стабильности на Ближнем Востоке и влияет на международный порядок, основанный на правилах. Это момент глобального вызова, но нет никаких сомнений – Соединенные Штаты вполне способны продолжать нашу решительную поддержку Украины даже тогда, когда мы стоим вместе с Израилем в его трудный час,

– заявил Остин.

Остин напомнил, что США объявили новый пакет помощи в размере 100 миллионов долларов. В пакет вошли:

дополнительные системы "Хаймарс" с боеприпасами,

ракеты "Стингер",

155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды,

противотанковое вооружение,

снаряжение для холодной погоды.

Также американский министр отметил новый пакет помощи стоимостью 1,4 миллиарда долларов, который объявил Борис Писториус во время визита в Киев.

Напомним, что 20 ноября Ллойд Остин прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым. Кроме этого, в программу визита Остина вошла и встреча с украинскими военнослужащими, вернувшимися из самых горячих точек фронта.