Кислица рассказал, как Россия хотела не допустить Украину к заседанию Совбеза ООН по "Охматдету"

После атаки России на детскую больницу "Охматдет" Украина инициировала созыв Совбеза ООН. Особой проблемой было то, что сейчас в структуре председательствует именно страна-агрессор.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, кроме того, что в кресле председателя сидит Василий Небензя, на этот раз было трудно и технически.

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Как Украина созвала заседание Совбеза

Я не могу и никогда не напишу письмо, в котором будет стоять моя подпись, и письмо будет адресовано председателю Совета Безопасности Российской Федерации. Потому что это абсолютно противоречит позиции моего правительства и моей личной позиции. Свое каждое выступление я начинаю с того, что привлекаю внимание всех к тому, что в кресле Советского Союза сидит оккупант,

– отметил Кислица.

Именно поэтому представитель Украины направил письмо 14 легитимным членам Совбеза – кроме России. В нем дипломат попросил страны созвать Совбез из-за атаки на "Охматдет". Эквадор, Франция, США, Великобритания пошли на встречу Украине, что помогло избежать обращения к действующему председателю.

После этого Кислица написал письмо о приобщении Украины к заседанию и адресовал его Совету Безопасности, а не председателю – поскольку он не признает председательства России. В ответ на это агрессор заявил, что не будет удовлетворять обращение Украины. Однако после переговоров с большинством стран-членов удалось отстоять право нашей страны участвовать в заседании.

Ранее Кулеба рассказывал, что Россия хотела заблокировать участие Украины и Совбезе ООН. Она злоупотребляла своим председательство, однако нашим дипломатам удалось преодолеть преграды агрессора.