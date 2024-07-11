Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, окрім того, що у кріслі голови сидить Василь Небензя, цього разу було важко й технічно.

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Як Україна скликала засідання Радбезу

Я не можу і ніколи не напишу листа, в якому буде стояти мій підпис, і лист буде адресований голові Ради Безпеки Російській Федерації. Бо це абсолютно суперечить позиції мого уряду та моїй особистій позиції. Свій кожний виступ я починаю з того, що привертаю увагу всіх до того, що в кріслі Радянського Союзу сидить окупант,

– зазначив Кислиця.

Саме тому представник України направив листа 14 легітимним членам Радбезу – окрім Росії. У ньому дипломат попросив країни скликати Радбез через атаку на "Охматдит". Еквадор, Франція, США, Велика Британія пішли на зустріч України, що допомогло уникнути звернення до чинного голови.

Після цього Кислиця написав листа щодо долучення України до засідання та адресував його Раді Безпеки, а не голові – оскільки він не визнає головування Росії. У відповідь на це агресор заявив, що не буде задовольняти звернення України. Проте після перемовин з більшістю країн-членів вдалося відстояти право нашої країни брати участь у засіданні.

Раніше Кулеба розповідав, що Росія хотіла заблокувати участь України і Радбезі ООН. Вона зловживала своїм головування, проте нашим дипломатам вдалося подолати перепони агресора.