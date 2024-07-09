Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону зазначив, що спроба країни-агресорки "говорить сама за себе".

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Чому Україна зібрала засідання Радбезу

За його словами, засідання Радбезу ООН важливе тим, щоб історія Охматдиту "прозвучала дуже потужно в усьому світі". А ще, щоб уряди всіх країн почули позиції, які будуть висловлюватися на засіданні.

Коли ми запустили процес проведення цього засідання, то перше, що намагалася зробити Росія, зловживаючи своїм правом головування, намагалася заблокувати участь України в засіданні у зв'язку з обстрілом України. Ця спроба говорить сама за себе. Ми її успішно подолали,

– сказав Кулеба.

Ще перед засіданням Кулеба висловив впевненість в тому, що Росія буде брехати й намагатиметься відбілити себе. Власне, так і трапилося, оскільки Небензя під час виступу намагався звинуватити у власній атаці Україну.

І цю брехню важливо теж світу почути, оскільки Україна має неспростовні докази того, що це була саме РФ,

– зауважив міністр.

Зауважимо, що окрім Сергія Кислиці на засіданні Радбезу виступив і гендиректор лікарні Охматдит Володимир Жовнір.