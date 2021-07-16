Назначение Монастырского и час вопросов к правительству: онлайн-трансляция заседания Рады

Верховная Рада в пятницу, 16 июля, собралась на пленарное заседание. На повестке дня, в частности голосования за назначение Дениса Монастырского главой МВД и реформу СБУ.

Кроме этого, 16 июля в парламенте состоится час вопросов к правительству. Народные депутаты заслушают министров, которые будут отчитываться о проделанной работе в течение первой половины 2021 года.

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Законопроекты, которые Рада рассмотрит на этом заседании

На сайте парламента обнародовали повестку дня заседания Рады 16 июля, рассмотрят следующие документы:

О назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины;

Проект Постановления об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции в государственных предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся в ведении Национальной академии аграрных наук Украины (5196);

Проект Постановления об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" (5477) ;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно уточнения норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, признаются ветеранами войны (4388)

Проект Закона о территориальной обороне Украины (4504);

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных гарантий прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) (3033), (3033-1);

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (новая редакция) (второе чтение) (3196-д);

Проект Закона о внесении изменений в административное и уголовное законодательства касательно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины (второе чтение) (3959-1)

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно противодействия информационной войне (4188)

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на онлайн-заседании 16 июля принял решение поддержать назначение Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.

Заседание Рады 16 июля: онлайн-трансляция