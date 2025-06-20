Помощник Генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча рассказал, что в ночь на 17 июня российские дроны и ракеты поразили семь районов Киева.

В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 28 мирных жителей, более 130 получили ранения.

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести под завалами 35 квартир, разрушенных той ночью,

– добавил Енча.

Он отметил, что такие масштабы жертв и разрушений могут подорвать надежду на немедленное прекращение огня и усложнить перспективы установления устойчивого мира.

Он отметил, что удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом.

"Мы осуждаем все такие атаки. Они должны прекратиться немедленно", – подчеркнул помощник Генсека ООН.