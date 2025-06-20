Помічник Генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча розповів, що в ніч на 17 червня російські дрони й ракети уразили сім районів Києва.

Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 отримали поранення.

Багато людей досі вважаються зниклими безвісти під завалами 35 квартир, зруйнованих тієї ночі,

– додав Єнча.

Він зазначив, що такі масштаби жертв та руйнувань можуть підірвати надію на негайне припинення вогню й ускладнити перспективи встановлення сталого миру.

Він наголосив, що удари по цивільних особах та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом.

"Ми засуджуємо всі такі атаки. Вони мають припинитися негайно", – наголосив помічник Генсека ООН.