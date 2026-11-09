В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН по Украине

В Нью-Йорке началось срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине. Украинская сторона призывает международное сообщество остановить российские атаки на гражданское население и усилить давление на агрессора.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что пока продолжаются дипломатические усилия, мир не должен игнорировать человеческие жертвы, вызванные российской агрессией. Об этом он написал в социальной сети X.

К чему призовет Украина на заседании

"Пока продолжаются дипломатические усилия, мир не должен упускать из виду человеческие жертвы, вызванные российской войной. Ежедневно мирные жители по всей Украине продолжают подвергаться атакам на свои дома, общины и критически важную инфраструктуру", – подчеркнул глава МИД.

По его словам, в последние недели Россия осуществила ряд массированных атак с применением беспилотников, управляемых авиабомб и ракет. Под ударами остаются больницы, гуманитарные объекты, энергетическая инфраструктура, жилые районы и объекты, критически важные для ядерной безопасности.

"Это не единичные инциденты. Они являются частью систематической кампании против гражданского населения и инфраструктуры, от которой зависят миллионы людей. Сегодня Украина призовет международное сообщество помочь остановить эти атаки, усилить защиту гражданского населения, увеличить давление на агрессора и соблюдать принципы Устава ООН", – отметил Сибига.

Андрей Сибига подчеркнул: Украина стремится исключительно к всеобъемлющему и справедливому миру, а потому мировое сообщество должно строго соблюдать Устав ООН и остановить агрессора.

Заседание Рады Безопасности ООН было созвано по непосредственному запросу Украины, а поддержку в проведении этой экстренной встречи оказали страны-партнеры: Латвия, Дания, Франция, Греция и Великобритания.

Постоянные удары по энергетике Киевской области

Заседание Совбеза ООН было созвано на фоне очередной атаки российского воздушного террора. Враг систематически атакует критическую инфраструктуру Украины, пытаясь обесточить населенные пункты и лишить гражданское население базовых условий для жизни.

В частности, только вечером 8 ноября оккупационные войска нанесли очередную атаку на энергетической инфраструктуре Белоцерковской громады в Киевской области. В результате атаки в населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением и были введены внеплановые изменения графиков отключений.

Напомним, что с начала ноября российские оккупационные войска нанесли десятки прицельных ударов по объектам генерации и магистральным сетям передачи электроэнергии. Наиболее сложная ситуация сохранялась именно в Киеве и Киевской области, где из-за масштабных повреждений энергетики вынуждены применять жесткие ограничения и графики отключений.