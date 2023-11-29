Историческая встреча стартовала: Кулеба раскрыл темы первого заседания Совета Украины – НАТО

В Брюсселе стартовало историческое заседание Совета Украина – НАТО. Союзники будут говорить о необходимости продолжения военной помощи и наращивания оборонных мощностей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами перед заседанием Совета Украина – НАТО в Брюсселе, передает корреспондент 24 Канала София Назаренко.

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В ходе заседания министр намерен обсудить возможность оборонной промышленности, чтобы гарантировать устойчивость безопасности всего евроатлантического пространства. В частности, отметить важность наращивания производства оружия, боеприпасов и другой военной техники, включая самолеты.

"Нам нужно создать евроатлантическое общее пространство оборонной промышленности. Это единственный способ не только продолжать помогать Украине на достаточном уровне, но и обеспечить безопасность и обороноспособность непосредственно стран НАТО", – сказал министр.



Дмитрий Кулеба вместе с Йенсом Столтенбергом в Брюсселе / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

"Украина не отступит": нужно общее оборонное пространство

Следующий месседж, который Кулеба планирует озвучить на заседании – "Украина не отступит".

Мы должны продолжать борьбу. Украина не сдается, наши цели неизменны – возвращение на границы 1991 года и ничто нас не остановит. Победа Украины не только в интересах Украины, но и в интересах всего евроатлантического сообщества,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.



Во время исторического заседания обсудят наращивание мощностей оборонной промышленности / Фото Софии Назаренко, 24 Канал



Темы важны не только для безопасности Украины, но и всего Альянса / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Предварительно министр отмечал необходимость создания совместного командного оборонного пространства, где будут координироваться оборонные политики.

По мнению министра, к этому оборонному "пространству" должны приобщаться страны – кандидаты, а также страны – единомышленники. Он отмечает, что именно оборонная промышленность является ключом к общей безопасности, как стран НАТО, так и Украины.