В Раде скандируют "Правительство –вон" и отказываются голосовать за отставку только Галущенко и Гринчук

В Верховной Раде представители "Европейской солидарности" заблокировали трибуну. Из-за этого народные депутаты не смогли рассмотреть вопрос об увольнении министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук.

После блокирования трибуны спикер Руслан Стефанчук объявил перерыв и созвал лидеров фракций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заседание Верховной Рады.

Кто и зачем блокировал трибуну в Верховной Раде?

Во время пленарного заседания Верховной Рады народные депутаты от "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко заблокировали трибуну, требуя рассмотрения вопроса об отставке всего Кабинета Министров. Лидер партии заявил, что его фракция не будет поддерживать голосование за увольнение отдельных министров, в частности Галущенко и Гринчук, пока в сессионном зале не поставят на рассмотрение вопрос об отставке правительства в полном составе. По словам Порошенко, под соответствующим требованием уже собрано более 50 подписей нардепов.

Из-за блокирования трибуны спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе и пригласил глав фракций и депутатских групп на консультации. По информации народных депутатов, вопрос об увольнении Галущенко и Гринчук 18 ноября, вероятно, так и не будет рассмотрен. Заседание могут продолжить после проведения переговоров.

Что известно о деле Галущенко и Гринчука?