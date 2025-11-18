В Раде скандируют "Правительство –вон" и отказываются голосовать за отставку только Галущенко и Гринчук
В Верховной Раде представители "Европейской солидарности" заблокировали трибуну. Из-за этого народные депутаты не смогли рассмотреть вопрос об увольнении министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук.
После блокирования трибуны спикер Руслан Стефанчук объявил перерыв и созвал лидеров фракций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заседание Верховной Рады.
Кто и зачем блокировал трибуну в Верховной Раде?
Во время пленарного заседания Верховной Рады народные депутаты от "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко заблокировали трибуну, требуя рассмотрения вопроса об отставке всего Кабинета Министров. Лидер партии заявил, что его фракция не будет поддерживать голосование за увольнение отдельных министров, в частности Галущенко и Гринчук, пока в сессионном зале не поставят на рассмотрение вопрос об отставке правительства в полном составе. По словам Порошенко, под соответствующим требованием уже собрано более 50 подписей нардепов.
Из-за блокирования трибуны спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе и пригласил глав фракций и депутатских групп на консультации. По информации народных депутатов, вопрос об увольнении Галущенко и Гринчук 18 ноября, вероятно, так и не будет рассмотрен. Заседание могут продолжить после проведения переговоров.
Что известно о деле Галущенко и Гринчука?
12 ноября Зеленский призвал депутатов Верховной Рады проголосовать за отставку министра юстиции и министра энергетики из-за их причастности к коррупционному делу Миндича.
Светлана Гринчук написала заявление об отставке 12 ноября и заявила, что эта должность никогда не была для нее "самоцелью".
Галущенко также отстранили от исполнения обязанностей 12 ноября. Сам он говорит, что за должность не держится, а такое решение об увольнении с должности является абсолютно правильным, ведь сначала нужно разобраться со всеми деталями.