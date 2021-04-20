Подгруппа Трехсторонней контактной группы 20 апреля собралась на заседание. Стороны согласились, что надо наработать дополнительные механизмы к договоренностям о прекращении огня, принятым в июле 2020 года.

Об этом сообщил в комментарии представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он отметил, что накануне на встрече советников лидеров нормандского формата договорились, что режим прекращения огня часто нарушается.

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За основу взяли украинский вариант

Все стороны согласились с тем, что надо выработать дополнительные механизмы к мерам, которые были приняты в конце июля 2020 года. Все стороны – российская, украинская и ОБСЕ, которая даже имела собственное мнение на эту тему, предоставили свои предложения по этому поводу. За основу был взят украинский вариант документа,

– рассказал Арестович.

Арестович назвал договоренность "прорывом"

Документ прошли в первом чтении, отметил спикер, сейчас запланировано второе чтение. Следующее заседание может состояться до конца этой недели. Уже на встрече ТКГ безопасности подгруппа предоставит согласованный документ. Это может позволить вернуться к режиму прекращения огня на фронте

Это я оцениваю как своего рода прорыв, за 6 месяцев такого не было в ТКГ,

– подчеркнул Арестович.

Что известно о документе

Основные усилия возлагают на наблюдательную миссию ОБСЕ. Наблюдатели должны своевременно верифицировать нарушения, а также оценивать "вбросы" с российской стороны.

Среди тех "вбросов" – например, что Россия знает обо всех обстоятельствах гибели ребенка на оккупированных территориях.

Есть вопросы к признанию ответственности России

Арестович отметил, что сейчас есть вопросы о привлечении к ответственности российской стороны, и признании этой ответственности. Однако речь ни о каких "совместных" патрулях с россиянами не идет. Единственное, что могли предложить – вернуть российских офицеров в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).

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Накануне провели встречу советники

Отметим, что встреча советников "нормандской четверки" состоялась 20 апреля в режиме видеоконференции. На переговорах озвучили предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.