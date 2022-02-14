Созыв был внеочередным. Как заявил глава политсилы Давид Арахамия, этот вопрос может быть обсужден на плановом заседании, передает 24 канал.
К теме Лицо не последнее в Украине, а я – один, – Петрик об ответе на предложение взятки от Трухина
Сегодня не поднимали этот вопрос. Я думаю, что когда будет в дежурном режиме нормальная фракция, тогда рассмотрим. Сегодня, я бы сказал, такая экстренная была,
– сообщил нардеп.
Он также подтвердил свою позицию: Трухина исключить из состава фракции нужно.
ДТП с Трухиным
- Скандальная авария произошла еще в августе прошлого года. Но новую огласку приобрела недавно, когда журналисты обнародовали расследование. Согласно ему, Трухин не признавал вины, пытался "убежать в лес", предлагал взятку, упоминая о главе МВД Денисе Монастырском.
- После этого во фракции заявляли, что намерены исключить нардепа, но и ожидали, что он сам сдаст мандат. Дело расследуется Государственным бюро расследований.
- Государственное бюро расследований не проводило и не назначало экспертизы видео с нардепом Трухиным, ранее обнародованным журналистами. Однако запись приобщили к материалам уголовного производства.
Реакция президента на ДТП с Трухиным: смотрите видео