Созыв был внеочередным. Как заявил глава политсилы Давид Арахамия, этот вопрос может быть обсужден на плановом заседании, передает 24 канал.

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Сегодня не поднимали этот вопрос. Я думаю, что когда будет в дежурном режиме нормальная фракция, тогда рассмотрим. Сегодня, я бы сказал, такая экстренная была,

– сообщил нардеп.

Он также подтвердил свою позицию: Трухина исключить из состава фракции нужно.

ДТП с Трухиным

Скандальная авария произошла еще в августе прошлого года. Но новую огласку приобрела недавно, когда журналисты обнародовали расследование. Согласно ему, Трухин не признавал вины, пытался "убежать в лес", предлагал взятку, упоминая о главе МВД Денисе Монастырском.

После этого во фракции заявляли, что намерены исключить нардепа, но и ожидали, что он сам сдаст мандат. Дело расследуется Государственным бюро расследований.

Государственное бюро расследований не проводило и не назначало экспертизы видео с нардепом Трухиным, ранее обнародованным журналистами. Однако запись приобщили к материалам уголовного производства.

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