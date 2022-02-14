Скликання було позачерговим. Як заявив голова політсили Давид Арахамія, це питання можуть обговорити на плановому засіданні, передає 24 канал.

До теми Особа не остання в Україні, а я – один, – Петрик про відповідь на пропозицію хабаря від Трухіна

Сьогодні не порушували цього питання. Я думаю, що коли буде в черговому режимі нормальна фракція тоді розглянемо. Сьогодні, я б сказав, така екстрена була,

– повідомив нардеп.

Він також підтвердив свою позицію: Трухіна виключити зі складу фракції необхідно.

ДТП з Трухіним

Скандальна аварія трапилась ще у серпні минулого року. Але нового розголосу набула нещодавно, коли журналісти оприлюднили розслідування. Згідно з ним, Трухін не визнавав провини, намагався "втекти у ліс", пропонував хабар, згадуючи про очільника МВС Дениса Монастирського.

Після цього у фракції заявляли, що мають намір виключити нардепа, але й очікували, що він сам складе мандат. Справу розслідує Державне бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань не проводило та не призначало експертизи відео з нардепом Трухіним, яке раніше оприлюднили журналісти. Проте запис долучили до матеріалів кримінального провадження.

Реакція президента на ДТП з Трухіним: дивіться відео