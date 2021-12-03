Заседаний не будет: Рада внесла изменения в календарный план
Источник:телеграм Верховной Рады
Верховная Рада не будет заседать в течение недели 10-14 января. На эту неделю парламент предусмотрел работу с избирателями.
Постановление о внесении изменения в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады одобрили нардепы. Это произошло 3 декабря.
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Работа парламента в декабре – январе
Пленарные заседания:
- 14 декабря,
- 15 декабря,
- 16 декабря,
- 17 декабря,
- 17 января,
- 18 января,
- 19 января,
- 20 января,
- 21 января.
Работа в комитетах будет происходить в течение 6 – 10 декабря, 20 – 24 декабря, а также 4 – 6 января.
В то же время в течение 28 – 31 декабря и 10 – 14 января парламент не будет заседать.
Календарь работы Верховной Рады / Фото парламента
Последние решения Рады
- 2 декабря народные избранники поддержали выделение денег на "вакцинальную тысячу", которую инициировал президент Владимир Зеленский.
- В тот же день парламентарии окончательно одобрили закон о бюджете-2022.
- 1 декабря нардепы назначили внеочередные выборы городского головы Доброполья Донецкой области и сельского головы Успеновки Одесской области.
- Политики приняли за основу законопроект №4487, который предусматривает уточнение понятия внутренне перемещенных лиц и регулирует их права.
Полный текст публикации Верховной Рады в телеграмме:
Народные депутаты приняли постановление о внесении изменения в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№ 6381), предусмотрев неделю с 10 по 14 января – работу с избирателями.