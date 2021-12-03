Заседаний не будет: Рада внесла изменения в календарный план

Верховная Рада не будет заседать в течение недели 10-14 января. На эту неделю парламент предусмотрел работу с избирателями.

Постановление о внесении изменения в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады одобрили нардепы. Это произошло 3 декабря.

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Работа парламента в декабре – январе

Пленарные заседания:

14 декабря,

15 декабря,

16 декабря,

17 декабря,

17 января,

18 января,

19 января,

20 января,

21 января.

Работа в комитетах будет происходить в течение 6 – 10 декабря, 20 – 24 декабря, а также 4 – 6 января.

В то же время в течение 28 – 31 декабря и 10 – 14 января парламент не будет заседать.

Календарь работы Верховной Рады / Фото парламента

Последние решения Рады

Полный текст публикации Верховной Рады в телеграмме:

Народные депутаты приняли постановление о внесении изменения в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№ 6381), предусмотрев неделю с 10 по 14 января – работу с избирателями.