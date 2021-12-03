Постанову щодо внесення зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради схвалили нардепи. Це відбулося 3 грудня.
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Робота парламенту у грудні – січні
Пленарні засідання:
- 14 грудня,
- 15 грудня,
- 16 грудня,
- 17 грудня,
- 17 січня,
- 18 січня,
- 19 січня,
- 20 січня,
- 21 січня.
Робота в комітетах відбуватиметься впродовж 6 – 10 грудня, 20 – 24 грудня, а також 4 – 6 січня.
Водночас впродовж 28 – 31 грудня та 10 – 14 січня парламент не засідатиме.
Календар роботи Верховної Ради / Фото парламенту
Останні рішення Ради
- 2 грудня народні обранці підтримали виділення грошей на "вакцинальну тисячу", яку ініціював президент Володимир Зеленський.
- У той же день парламентарі остаточно схвалили закон про Бюджет-2022.
- 1 грудня нардепи призначили позачергові вибори міського голови Добропілля Донецької області та сільського голови Успенівки, що на Одещині.
- Політики схвалили за основу законопроєкт №4487, який передбачає уточнення поняття внутрішньо переміщених осіб та регулює їхні права.
Повний текст публікації Верховної Ради у телеграмі:
Народні депутати ухвалили постанову щодо внесення зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (№ 6381), передбачивши тиждень з 10 по 14 січня – роботу з виборцями.