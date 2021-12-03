Постанову щодо внесення зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради схвалили нардепи. Це відбулося 3 грудня.

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Робота парламенту у грудні – січні

Пленарні засідання:

14 грудня,

15 грудня,

16 грудня,

17 грудня,

17 січня,

18 січня,

19 січня,

20 січня,

21 січня.

Робота в комітетах відбуватиметься впродовж 6 – 10 грудня, 20 – 24 грудня, а також 4 – 6 січня.

Водночас впродовж 28 – 31 грудня та 10 – 14 січня парламент не засідатиме.



Календар роботи Верховної Ради / Фото парламенту

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Повний текст публікації Верховної Ради у телеграмі:

Народні депутати ухвалили постанову щодо внесення зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (№ 6381), передбачивши тиждень з 10 по 14 січня – роботу з виборцями.