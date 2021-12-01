За відповідні постанови народні депутати проголосували 1 грудня. Так ухвалили постанову №6226 та №5806.
До теми Рада попередньо схвалила законопроєкт про переселенців
Верховна Рада проголосувала за проведення виборів у двох регіонах країни
Верховна Рада ухвалила постанови про призначення позачергових виборів:
- Добропільського міського голови Покровського району Донецької області;
- Успенівського сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області.
За першу проголосувало 296 народних депутатів, за другу – 280 відповідно. Вибори призначили на 27 березня 2022 року.
Причини проведення позачергових виборів
У селі Успенівка, що в Білгород-Дністровського районі на Одещині, сільського голову обрали 25 жовтня 2020 року. Видання "ІзбірКом" написало, що 1 вересня 2021 року тодішній сільський голова Віктор Гусєв написав заяву про складання повноважень за власним бажанням.
Вже 16 вересня Успенівська сільська рада ухвалила рішення та достроково припинила повноваження Віктора Гусєва.
У місті Добропіллі вибори проводять тому, що:
- обраний 25 жовтня 2020 року Андрій Аксьонов, 20 квітня 2021 року написав заяву про складення повноважень голови Добропільської міської ради за власним бажанням;
- причиною заяви було те, що на проміжних виборах 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №50 Аксьонова обрали народним депутатом України.
Засідання Верховної Ради
- 1 грудня у парламентарі підтримали за основу законопроєкт №4487. Він передбачає уточнення поняття внутрішньо переміщених осіб та регулює їхні права. Найпомітніша зміна торкнеться пенсіонерів з окупованих територій, які їздять за пенсією до підконтрольних районів.
- Під час засідання Рада ухвалила кілька щорічних премій для вихователів, вчителів шкіл та профтехів, а також учнів, які найкраще склали ЗНО у 2021 році.
- У цей же день Володимир Зеленський у Раді вручив низку державних нагород з нагоди 30-ї річниці проведення референдуму за незалежність України. Серед тих, хто отримав відзнаку – доброволець Дмитро Коцюбайло.
Повний текст публікації Верховної Ради
Ухвалено Постанови про призначення позачергових виборів:
Добропільського міського голови Покровського району Донецької області (№ 5806);
Успенівського сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області (№ 6226).