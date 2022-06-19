Защищают землю голыми руками, обеспечили посевную, собирают трофеи: Зеленский поздравил фермеров

Президент Владимир Зеленский 19 июня поздравил фермеров с их профессиональным праздником. Он отметил важность работы тех, кто работает не покладая рук ради всех украинцев.

Однако и отметил, что без нашего агросектора и всему миру было бы гораздо труднее справиться с кризисом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента.

Хочу поблагодарить сегодня и наших фермеров. Тем, кто оборонял свои общины даже голыми руками, когда останавливал русских военных. Кто, несмотря на войну, обеспечил посевную кампанию. Тем, кого даже прозвали "тракторными войсками", когда они забирали российскую трофейную технику с поля боя. И сейчас, когда Россия заблокировала наш экспорт через черноморские порты, весь мир увидел, кто такие действительно украинские фермеры и чего стоит труд нашего агросектора,

– сказал Владимир Зеленский.

Обращение президента за 19 июня: смотрите видео