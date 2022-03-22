Защищал украинское небо: в бою погиб офицер ПВО Виктор Сушков

Защищая украинское небо от врага погиб офицер Сил противовоздушной обороны Виктор Сушков. Он сражался за родную землю с первых дней полномасштабного вторжения России.

Россияне убили 30-летнего офицера, когда он закрывал небо над украинскими мирными городами от российских ракет.

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Виктор Сушков оборонял Украину с 24 февраля

Мужчина был уроженцем Енакиево. Виктор Сушков потерял малую родину из-за российского агрессора, поэтому сознательно избрал путь военного и гордился тем, что может защищать родину.

Служил он в одной из воинских частей на Днепропетровщине. В 2021 году женился, мечтал иметь детей.

Но когда 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, с первых минут Виктор Сушков, как и тысячи его собратьев, стал на защиту родной земли.

В войне за Украину военный погиб

Военный погиб во время выполнения боевого задания на Сумщине, под городом Ахтырка. Перед тем украинский защитник успел сбить смертоносную ракету и спасти десятки, а то и сотни жизней украинцев.

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Редакция 24 канала выражает соболезнования жене и всем родным и близким Виктора Сушкова. Светлая память Герою!