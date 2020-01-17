Защищать семейные ценности и достоинство: нардепы создали большое межфракционное объединение
В Верховной Раде сформировали самое большое межфракционное депутатское объединение "Ценности. Достоинство. Семья". В его состав вошли 307 народных избранников от каждой фракции и группы в парламенте.
О новом объединении в фейсбуке сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Святослав Юраш.
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На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента,
– написал Юраш.
В депутатское объединение вошли 307 нардепов от каждой фракции и группы в парламенте.
Сопредседателями выбрали:
- Святослава Юраша от "Слуги народа";
- Олега Волошина от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- Сергея Таруту от "Батькивщины";
- Михаила Бондаря от "Европейской солидарности";
- Ирину Констанкевич от группы "За будущее";
- Александра Ковалева от "Доверия";
- Оксану Савчук от внефракционных депутатов;
- "Голос" еще не определился с кандидатурой сопредседателя.
Цель депутатского объединения – "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".
Нардепы обещают писать законы, способствующие укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи.
В октябре 2019 года в Верховной Раде 13 нардепов создали межфракционное депутатское объединение "Кубань". Его цель – возвращение украинских этнических территорий в культурное поле.