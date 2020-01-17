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      Защищать семейные ценности и достоинство: нардепы создали большое межфракционное объединение

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      В Раде появилось новое межфракционное объединение / Фейсбук Святослава Юраша

      В Верховной Раде сформировали самое большое межфракционное депутатское объединение "Ценности. Достоинство. Семья". В его состав вошли 307 народных избранников от каждой фракции и группы в парламенте.

      О новом объединении в фейсбуке сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Святослав Юраш.

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      На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента,
      – написал Юраш.

      В депутатское объединение вошли 307 нардепов от каждой фракции и группы в парламенте.

      Сопредседателями выбрали:

      • Святослава Юраша от "Слуги народа";
      • Олега Волошина от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
      • Сергея Таруту от "Батькивщины";
      • Михаила Бондаря от "Европейской солидарности";
      • Ирину Констанкевич от группы "За будущее";
      • Александра Ковалева от "Доверия";
      • Оксану Савчук от внефракционных депутатов;
      • "Голос" еще не определился с кандидатурой сопредседателя.

      Цель депутатского объединения – "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

      Нардепы обещают писать законы, способствующие укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи.

      В октябре 2019 года в Верховной Раде 13 нардепов создали межфракционное депутатское объединение "Кубань". Его цель – возвращение украинских этнических территорий в культурное поле.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики
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