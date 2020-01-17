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      Захищатимуть сімейні цінності та гідність: нардепи створили найбільше міжфракційне об'єднання

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      У Раді з'явилось нове міжфракційне об'єднання / Фейсбук Святослава Юраша

      У Верховні Раді сформували найбільше міжфракційне депутатське об'єднання "Цінності. Гідність. Родина". До його складу увійшли 307 народних обранців від кожної фракції та групи в парламенті.

      Про нове об'єднання у фейсбуці повідомив нардеп фракції "Слуга народу" Святослав Юраш.

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      На ціннісний і сімейний заклик відгукнулись понад 300 депутатів. Тобто конституційна більшість з усіх фракцій та груп українського парламенту,
      – написав Юраш.

      До депутатського об'єднання увійшли 307 нардепів від кожної фракції та групи в парламенті.

      Співголовами обрали:

      • Святослава Юраша від "Слуги народу";
      • Олега Волошина від "Опозиційної платформи – За життя";
      • Сергія Таруту від "Батьківщини";
      • Михайла Бондара від "Європейської солідарності";
      • Ірину Констанкевич від групи "За майбутнє";
      • Олександра Ковальова від "Довіри";
      • Оксану Савчук від позафракційних депутатів;
      • "Голос" ще не визначився з кандидатурою співголови.

      Мета депутатського об'єднання – "захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім'я політичної моди".

      Нардепи обіцяють писати закони, які сприятимуть зміцненню родинних цінностей, принципів гідного суспільства та вихованню на основі сімейних цінностей дітей та молоді.

      У жовтні 2019 року у Верховній Раді 13 нардепів створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". Його мета – повернення українських етнічних територій в культурне поле.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики
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