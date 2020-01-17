Захищатимуть сімейні цінності та гідність: нардепи створили найбільше міжфракційне об'єднання
У Верховні Раді сформували найбільше міжфракційне депутатське об'єднання "Цінності. Гідність. Родина". До його складу увійшли 307 народних обранців від кожної фракції та групи в парламенті.
Про нове об'єднання у фейсбуці повідомив нардеп фракції "Слуга народу" Святослав Юраш.
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На ціннісний і сімейний заклик відгукнулись понад 300 депутатів. Тобто конституційна більшість з усіх фракцій та груп українського парламенту,
– написав Юраш.
До депутатського об'єднання увійшли 307 нардепів від кожної фракції та групи в парламенті.
Співголовами обрали:
- Святослава Юраша від "Слуги народу";
- Олега Волошина від "Опозиційної платформи – За життя";
- Сергія Таруту від "Батьківщини";
- Михайла Бондара від "Європейської солідарності";
- Ірину Констанкевич від групи "За майбутнє";
- Олександра Ковальова від "Довіри";
- Оксану Савчук від позафракційних депутатів;
- "Голос" ще не визначився з кандидатурою співголови.
Мета депутатського об'єднання – "захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім'я політичної моди".
Нардепи обіцяють писати закони, які сприятимуть зміцненню родинних цінностей, принципів гідного суспільства та вихованню на основі сімейних цінностей дітей та молоді.
У жовтні 2019 року у Верховній Раді 13 нардепів створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". Його мета – повернення українських етнічних територій в культурне поле.