Захищатимуть сімейні цінності та гідність: нардепи створили найбільше міжфракційне об'єднання

У Верховні Раді сформували найбільше міжфракційне депутатське об'єднання "Цінності. Гідність. Родина". До його складу увійшли 307 народних обранців від кожної фракції та групи в парламенті.

Про нове об'єднання у фейсбуці повідомив нардеп фракції "Слуга народу" Святослав Юраш.

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На ціннісний і сімейний заклик відгукнулись понад 300 депутатів. Тобто конституційна більшість з усіх фракцій та груп українського парламенту,

– написав Юраш.

До депутатського об'єднання увійшли 307 нардепів від кожної фракції та групи в парламенті.

Співголовами обрали:

Святослава Юраша від "Слуги народу";

Олега Волошина від "Опозиційної платформи – За життя";

Сергія Таруту від "Батьківщини";

Михайла Бондара від "Європейської солідарності";

Ірину Констанкевич від групи "За майбутнє";

Олександра Ковальова від "Довіри";

Оксану Савчук від позафракційних депутатів;

"Голос" ще не визначився з кандидатурою співголови.

Мета депутатського об'єднання – "захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім'я політичної моди".

Нардепи обіцяють писати закони, які сприятимуть зміцненню родинних цінностей, принципів гідного суспільства та вихованню на основі сімейних цінностей дітей та молоді.

У жовтні 2019 року у Верховній Раді 13 нардепів створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". Його мета – повернення українських етнічних територій в культурне поле.