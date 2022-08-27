Кусок металла, который легко прошивают пули: украинские воины показали бронежилеты россиян

Украинские военные продолжают собирать трофейную вражескую технику. Если раньше они высмеивали сухпаек оккупантов, то в этот раз – защиту, ведь назвать это недоразумение бронежилетом трудно.

Наши военные продемонстрировали одну из причин, почему оккупанты так активно гибнут в войне. И речь идет, как вы уже поняли, об оснащении бойцов страны-агрессора.

Читайте также В сети показали спутниковое фото Антоновского моста после новых ударов ВСУ

Лист металла вместо надежной пластины

Как рассказали военные из 95-й отдельной аэромобильной бригады, им удалось "затрофеить" БТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный). Сама машина мало заинтересовала наших ребят. А вот ее содержимое – наоборот. Особенно бронежилеты, которые используют российские военные.

Видео содержит ненормативную лексику. Не рекомендуем его смотреть детям, а также людям с уязвимой психикой.

Украинские военные поражены российскими бронежилетами: смотрите видео

Наши военные удивлены тем, что в россии называют бронеплитой. Как они шутят, это просто какой-то кусок изогнутого пожарного щита. И он явно не рассчитан на то, чтобы как-нибудь сохранить жизнь оккупанта. Как видите, "вторая армия мира" обеспечена только тем, чему просто нет аналогов нигде.

После этого наши военные решили попытаться провести краш-тест для этих "пластин". Выстрел из пистолета оставил след, но такая условная "броня" действительно могла бы спасти, если выстрел неприцельный. Но с автоматом она и близко не справилась. Более того, оба вместе не сумели бы хоть как-то защитить оккупанта.

"Прошиваются" обе обычным 5.45 насквозь. Так идите умирайте за матушку россию. Больше вам ничего не поможет!

– подчеркнул военный.

Справедливости ради заметим, что далеко не все оккупанты так плохо оснащены. Но как бы то ни было, наших военных это не останавливает. Ведь на 27 августа мы еще больше приблизились к 50 тысячам уничтоженных захватчиков.

Потери врага растут каждый день

С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 46500 российских военных. А вот за прошедшие сутки билеты на "концерт кобзона" получили 250 захватчиков.

Что касается техники, то ее у оккупантов тоже каждый день становится все меньше. В металлолом уже превратили 1939 танков, 4254 боевых бронированных машин, 1045 артиллерийских систем, 274 РСЗО, 148 единиц средств ПВО, а также 99 единиц специальной техники.

Кроме того, на балансе вражеской армии на 234 самолета, 202 вертолета, 836 БпЛА, 196 крылатых ракет, 15 судов и 3165 автомобилей и автоцистерн меньше.

Достойно внимания – Черник рассказал, что впереди нас ожидает битва за Херсонскую область: смотрите видео