Защита демократии и поддержка Украины: почему важно понимать роль президента Эстонии

После объявления результатов голосования за нового президента Эстонии четвертый президент страны Тоомас Хендрик Ильвес написал в своем фейсбуке, что парламент выбрал "приятного и умного человека", который будет действовать в интересах общества и защищать Конституцию. Новым главой страны стал директор Эстонского национального музея (ERM) Алар Карис.

Эстония активно поддерживает Украину, поэтому для Киева также важно понимать политическую ситуацию в стране и спрогнозировать, какими в дальнейшем будут отношения со стратегическим партнером.

Важно Надеюсь на продолжение сотрудничества, – Зеленский поздравил нового президента Эстонии

"Мы есть и будем с Украиной"

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск рассказал сайту 24 канала, что наличие нового президента никак не изменит курс на содействие безопасности и стабильности Европы и ее соседств.



Посол Эстонии в Украине рассказал о поддержке Украины / Фото facebook.com/kaimo.kuusk

"Внешняя политика Эстонии всегда была связана с политикой безопасности. Для нас международное право имеет решающее значение. Мы поддерживаем тех, кто выбрал демократический путь и борется за это. Борется за свою независимость от авторитарного агрессора", – отметил посол.

Мы есть и будем с Украиной, поддерживая ее будущее членство в НАТО и ЕС,

– заверил он.

Роль президента

Некоторые российские СМИ и даже Euronews, оценивая важность выборов президента, использовали месседжи о "формальности" должности, несмотря на то, что Эстония – парламентская республика.

Заместитель председателя дипломатической миссии Эстонии в Украине Маргус Геринг рассказал сайту 24 канала, что, конечно, парламентская демократия ограничивает полномочия президента, по сравнению с другими ветвями власти, но глава государства играет важную роль.

Я бы поспорил касательно такой оценки. Конституция Эстонии четко определяет роли и обязанности президента. Например, с точки зрения эстонских дипломатов, Эстония как маленькая страна должна быть заметной и активно продвигать свои интересы на международной арене,

– уточнил он.

Дипломат привел в пример активность нынешнего президента Керсти Кальюлайд, которая агитировала за членство Эстонии в Совете Безопасности ООН, путешествуя по всему миру и призывая другие страны-члены ООН проголосовать за такое решение (Эстонию выбрали непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2020 – 2021 – 24 канал).

"У нас с коллегами есть шутка, что президент может сделать Эстонию гораздо больше, чем она есть на самом деле, как это очень успешно сделали наши бывшие президенты Леннарт Мери и Тоомас Гендрик Ильвес", – рассказал Маргус Геринг.



Тоомас Гендрик Ильвес возглавлял страну с 2006 по 2016 год / Фото facebook.com/thilves

Полномочия президента Эстонии Президент имеет важную внутреннюю роль в эстонской политической системе. Он созывает очередные или внеочередные выборы Рийгикогу (парламент Эстонии – 24), выдвигает кандидата на должность премьера, назначает и увольняет с должностей членов правительства и тому подобное. Также он является верховным главнокомандующим Силами обороны Эстонии (Армия обороны Эстонии – Eesti Kaitsevägi и Союз обороны Эстонии – Eesti Kaitseliit). Глава государства избирается сроком на пять лет и не может избираться на более чем на два срока подряд.

"На очень практическом уровне президент может непосредственно влиять, накладывать вето или даже оспаривать законодательные предложения, однако, если президент оспаривает определенный законодательный акт, Верховный Суд Эстонии предоставляет свое обоснование по этому вопросу", – отмечает дипломат.

По его мнению, президент может быть очень важным для содействия политическим дебатам на национальном уровне или даже для объединения политических партий для выхода из "политических тупиков".

Маргус Геринг привел пример с дебатами по законопроекту о пенсионной реформе. Рийгикогу принял его, но, по словам президента, он не соответствовал Конституции.

"В конце концов, Верховный Суд не нашел законных оснований для отмены предложенной реформы, но для обеспечения интересов здоровой демократии президент инициировала общенациональное обсуждение вопроса, которое влияет на каждого налогоплательщика в Эстонии. Такие прецеденты являются симптомами зрелой демократии, и президент играет существенную и определенную роль", – уточнил дипломат.



Парламент Эстонии / Фото academic.ru

Коллегия выборщиков: особенности избрания президента

Если бы Рийгикогу не смог избрать президента во втором туре голосования, состоялся бы третий (последний – 24) раунд голосования.

Если бы Рийгикогу ни избрал президента после третьего тура голосования, было бы созвана коллегия выборщиков, в состав которой входили бы все депутаты парламента и избранные представители всех муниципалитетов,

– уточнил Маргус Геринг.

По его словам, Коллегия насчитывает 208 делегатов и должна собраться в течение одного месяца после третьего тура председательств.

"Коллегия выборщиков может провести два тура голосования, и кандидат, который наберет большинство голосов, считается избранным. Если ни один кандидат не наберет необходимого большинства, за выборы снова будет отвечать парламент. Именно это и произошло в 2016 году, когда была избрана президентом Керсти Кальюлайд", – напомнил он.

Как выбирают президента

30 августа 2021 года состоялся первый тур выборов. Тогда еще кандидат в президенты Алар Карис – был единственным политиком, которого выдвинули на должность. Он набрал 63 голоса. Поскольку он не набрал количества голосов (минимум 68 – 24 канал), второй тур голосования состоялся 31 августа – и коалиционное правительство вновь выдвинуло Алара Кариса кандидатом. Наконец он набрал 72 голоса, что обеспечило победу.

Наличие единого кандидата можно объяснить простой математикой и внутриполитической ситуацией, отметил заместитель председателя дипломатической миссии Эстонии.

"Право выдвигать кандидата реализуется по меньшей мере 21 членом парламента. Простой математический расчет показывает, что только Партия реформ (Eesti Reformierakond – 34 члена – 24) и Центристская партия (Eesti Keskerakond 25 депутатов – 24) имели достаточно мандатов для представления своего кандидата, даже имея общего кандидата. Остальные политические партии имеют менее 21 мандата в парламенте, и они не смогли создать коалицию, выдвинув альтернативного кандидата", – пояснил Маргус Геринг.

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