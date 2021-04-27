Преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка сжег свой диплом кандидата медицинских наук в знак протеста против защиты кандидатской диссертации Ильи Кивы. По его мнению, это событие окончательно дискредитирует науку в Украине.

По словам Ябчанки, без науки страна не может развиваться. Несмотря на это, преподаватель сжег собственный диплом, чтобы привлечь внимание к этому вопросу.

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Ябчанка отметил, что ему пока не известно, как на защиту Кивы отреагируют научные круги. Однако он выразил надежду, что после этого в государстве пересмотрят отношение к науке.

Я хотел привлечь внимание к тому, что это окончательно дискредитирует науку в Украине,

– подчеркнул он.

По мнению преподавателя, когда в государстве случаются подобные вещи, у общества полностью нивелируется доверие к науке.

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Как защита повлияет на украинскую науку

По словам Ябчанки, на международной арене защита Кивы может негативно повлиять на украинскую науку.

"Дискредитация науки не дает нам шанса двигаться дальше и становиться современным государством. В первую очередь в этом заинтересованы наши враги", – подчеркнул преподаватель.

Ябчанка также отметил, что предупредить такие события в будущем можно только благодаря системным реформам.

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