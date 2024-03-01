Надо отодвинуть россиян подальше, – Зеленский назвал главное условие для защиты Харькова

1 марта президент Зеленский встретился с Марком Рютте в Харькове. Глава государства сказал, как гарантировать безопасность города, который подвергается постоянным обстрелам. Речь идет не об увеличении ПВО.

Харьков – приграничный город, который постоянно подвергается обстрелам, чаще всего – баллистикой со стороны Белгородской области. Вопрос усиления защиты этого населенного пункта президент Зеленский поднял во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия должна терять, а Украина – восстанавливать безопасность: Зеленский в обращении

Надо подвинуть линию фронта

Глава государства отметил, что определенная вещь для того, чтобы обезопасить город от ракетнх обстрелов, надо усилить ПВО в Харькове и области. Однако самого укрепления противовоздушной обороны, по мнению президента, недостаточно.

По его словам, надо отодвинуть линию фронта подальше от Харькова. Зеленский отметил, что если не оттеснить врага как можно дальше – защитить город будет сложно, даже если усилить его современными системами ППО.

Безопасно ли возвращаться в Харьков

У Зеленского спросили, безопасно ли местным жителям возвращаться в родной город. Президент отметил, что не считает Харьков столь защищенным, чтобы он мог советовать людям возвращаться.

Когда мы будем защищены, обязательно будут сигналы от меня и от наших военных, прежде всего,

– отметил глава государства.

Возможно ли повторное "наступление" на Харьков

В начале января ряд западных СМИ написал о том, что россияне готовят масштабное наступление на Харьков. Об этом, в частности, говорилось в материале The Telegraph. По данным издания, российские наступательные действия в Харьковской области должны были начаться 15 января.

Российские пропагандисты подпитывали тревожные сообщения в СМИ призывами создать из Харьковской области "буферную зону" для защиты Белгородской области. Для этого, мол, оккупанты должны продвинуться вглубь на 15 километров от границы.

В Институте изучения войны отрицали наличие сил у российского войска совершить масштабную операцию на Харьковщине. Однако там не исключили точечных штурмов в области для того, чтобы отвлечь украинские подразделения от Купянского направления, которое противник непрерывно атакует с осени.