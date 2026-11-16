Часть средств, предназначенных для защиты подстанций Киевской области, полгода пролежала на счетах областной администрации без движения. Подрядчики получили лишь часть выделенных средств, а общая стоимость защиты составляет 2,4 миллиарда гривен.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал бывший заместитель министра восстановления Руслан Олейник.

Что делали с деньгами?

Олейник заявил, что государство выделило 1,1 миллиарда гривен на обеспечение безопасности энергетических объектов. Однако по состоянию на 13–14 октября четырем подрядчикам перечислили лишь около 600 миллионов гривен авансов.

"На эти средства не закупались материалы, на эти средства не закупалось топливо", – заявил Олейник о деньгах, которые, по его словам, оставались без движения.

Он также утверждает, что поднимал вопрос об использовании этих средств перед министром развития общин и территорий Николаем Калашником. Однако тот якобы ответил Олейнику, что это "не его дело".

Ранее Калашник заявлял, что строительство защитных сооружений для 26 подстанций Киевской области готовы лишь на 55%. Из-за затягивания работ Киевская областная государственная администрация передала объекты Агентству восстановления, которое теперь должно завершить строительство и проверить использование средств.