Путин попал в ловушку: как Курская операция ударила в самое больное место диктатора

События в Курской области застали Владимира Путина врасплох. Его реакция была слабой, а действия, которые он ввел, оказались недостаточными для остановки Сил обороны.

У диктатора есть возможность противодействовать украинским военным на Курщине. Однако он не хочет идти на такие шаги. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, что показала Курская операция.

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Путин не готов платить цену за Курскую область

Для того, чтобы отразить наступление ВСУ на Курщине, Владимиру Путину пришлось бы перебросить войска из Донецкой области. Однако, как видим, на такой шаг диктатор не пошел. Поэтому давление оккупантов на Покровском направлении продолжается, как и постепенное взятие под контроль Курщины.

Забрать Донецкую область им не удается. Но для Путина очень важно сохранять ту инициативу, которую он имеет на Донецком направлении. То есть для Путина в этой войне важна только инициатива на территории Украины. Потеря своей территории – это очередное подтверждение, что Путину безразлично на людей, безразлично на то, что происходит в России. Ему важна война,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Чем длиннее бездействие Путина относительно событий в Курской области, тем больше становятся силы, которые нужны для того, чтобы остановить продвижение Сил обороны.

Обратите внимание! По данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в Курской области находится около 15 тысяч российских военных. Если уже сейчас там не появится еще столько же, то на конец августа России потребуется 40-тысячная группировка. Это количество в конце концов будет увеличиваться в арифметической прогрессии.

"Для вытеснения украинских сил нужны очень большие силы. А это будет означать остановку наступления (россиян в Донецкой области – 24 Канал). Для Путина эта цена неприемлема. Поэтому он пытается реагировать наиболее бессмысленным способом", – подчеркнул оппозиционер.

Речь идет о введении так называемой контртеррористической операции (КТО) в Курской области. То есть против серьезной военной операции Сил обороны Путин отправляет ОМОНовцев и срочников. В конце концов, неудивительно, почему россияне сами массово сдавались в плен.

"Путин попал в ловушку собственной агрессии, которая стала ему важнее, чем защита российских территорий. В этом смысле Курская операция стала блестящей и безошибочной. Она ударила Путина в самое больное место", – подытожил Яковенко.