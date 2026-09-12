В ГУР назвали 4 шага, которые помогут защитить Украину от российской баллистики

В сентябре Россия планирует произвести не менее 100 баллистических ракет, в том числе "Искандеры" и ракеты С-400. В ГУР назвали четыре ключевых шага, которые помогут Украине противостоять этой угрозе.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Как Украина может противостоять России?

Россия продолжает наращивать производство баллистических ракет, которые использует для ударов по Украине. По оценкам украинской разведки, только в сентябре российская оборонная промышленность может изготовить не менее 100 таких ракет.

Несколько цифр для вас: в этом сентябре, согласно планам Российской Федерации, оборонная промышленность России должна произвести не менее 100 баллистических ракет, включая системы "Искандер" и ракеты С-400, которые используются как баллистические,

– рассказал представитель ГУР.

По словам Скибицкого, Украина осознает масштаб угрозы и совместно с международными партнерами работает над тем, чтобы не дать России получить преимущество. Он назвал четыре основных направления, которые должны помочь противостоять российской баллистике.

Первым шагом Скибицкий назвал укрепление Украины средствами противоракетной обороны. Речь идет, в частности, о получении дополнительных перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot. Украина также понимает, сколько систем Patriot потенциально могут предоставить партнеры, чтобы усилить защиту от баллистических ракет.

Вторым направлением является срыв российского производства баллистических ракет. Для этого, по словам представителя ГУР, необходимы удары вглубь территории России по предприятиям, задействованным в производстве вооружения. Украинская разведка знает предприятия, заводы и компании, участвующие в производстве российской баллистической техники.

Третьим шагом в ГУР называют поражение российских пусковых установок и районов запуска ракет вблизи украинской границы. По словам Скибицкого, основной целью России в настоящее время являются Киев и Киевская область. Ежедневно от 17 до 19 российских пусковых установок находятся в Курской, Воронежской и других областях, граничащих с Украиной.

Четвертым направлением является дальнейшее ужесточение санкций против России. Особое внимание необходимо уделить ограничению доступа российской промышленности к современным навигационным системам и электронным компонентам западного производства.

Такие санкции уже дают результат, однако поставки критически важных компонентов в Россию необходимо перекрывать еще жестче.

Напомним, Россия усилила воздушные атаки по Украине, а главной целью в настоящее время являются Киев и Киевская область. По словам Скибицкого, во время ударов по столице противник может одновременно задействовать до 17–19 пусковых установок баллистических ракет, размещенных в приграничных с Украиной регионах России.

В ГУР считают одним из ключевых способов противодействия этой угрозе уничтожение российских пусковых установок и районов запуска. В то же время Украина работает над срывом производства российских баллистических ракет, а также призывает партнеров усилить санкции против поставок электронных и навигационных компонентов для российского вооружения.

Отдельно Скибицкий подчеркнул потребность Украины в ракетах-перехватчиках, в частности для систем Patriot, которые являются одним из главных средств защиты от российской баллистики.