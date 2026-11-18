Украина готовит дополнительные меры по защите судов и портовой инфраструктуры в Черном море на фоне российских атак. Военные и разведка уже определили, какие силы и средства необходимы стране для усиления безопасности морского экспорта.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своих социальных сетях.

Какие меры готовит Украина?

По словам главы государства, во время совещания по вопросам безопасности в Черном море и работы маршрутов экспорта зерна он заслушал доклады разведки и военных о планах России.

Украина определила, какие дополнительные силы и средства ей необходимы для усиления защиты судов и портов в Черном море. Также президент Владимир Зеленский поставил соответствующие задачи дипломатической команде и правительственным чиновникам.

Отдельно обсудили трансграничное взаимодействие с соседними странами. Президент подчеркнул, что одной из главных задач является усиление безопасности причерноморских городов и общин.

Напомним, Россия продолжает проводить атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру в Черном море, создавая угрозы для украинского морского экспорта. От таких ударов страдают не только украинские объекты, но и иностранные суда, перевозящие грузы. В частности, российские атаки неоднократно повреждали корабли, направлявшиеся в украинские порты или находившиеся вблизи побережья.