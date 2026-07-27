Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, подчеркнув, что когда Россия бьет по украинским "зерновым коридорам", она влияет не только на Украину, но и на глобальный продовольственный рынок. Зерно нужно собирать, хранить и вывозить, а часть грузов уже была законтрактована для, по меньшей мере, 55 стран мира.
Россия совершает "морской голодомор"
Спикер УГА подчеркнул, что Москва фактически занимается "морским голодомором" и против Украины, и против многих стран-импортеров украинского зерна. Именно поэтому, по его словам, Силы обороны должны блокировать порт в Новороссийске, где находится наибольший российский нефтяной и зерновой терминалы в Черном море. Он подчеркнул, что следует максимально перекрывать работу всех вражеских черноморских портов.
Только это заставит Россию сесть за стол переговоров и договариваться по поводу воздушного пространства Черного моря и акватории. Россия сегодня наносит очень много ударов по гражданским судам. На днях затонуло (контролировано) судно под флагом Гвинеи-Бисау, где были убиты в результате российского удара 9 членов экипажа и украинский лоцман. Владелец судна – Турция,
– отметил Братчук.
Он озвучил, что Турция и Индия могли бы сегодня приложить дипломатические усилия в отношении России, чтобы страна-агрессорка прекратила террор в море.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Полное интервью с Сергеем Братчуком: смотрите в видео
Как дожать Россию в Черном море
После ударов по Азовскому морю и Керченскому проливу, фактически ударившим по теневому нефтяному флоту России, Украина продолжает эти атаки как ответ на российскую агрессию. По мнению спикера УДА, призывы не бить по российским кораблям в Черном и Азовском морях, чтобы уберечь свои, ошибочны, потому что они игнорируют главный факт: Россия с начала войны обстреливает украинские экспортно-импортные коридоры.
Россия атакует сегодня и заблокированные еще с 2022 года, которые не осуществляют коммерческие рейсы, гражданские суда в портах Николаевщины. В ночь на 27 июля враг ударил по ним. В результате атаки есть погибший и раненные.
Есть дипломатические инструменты, по которым можно дожимать Россию. Она сама предстанет перед выбором, когда будет терять миллиардное состояние в сфере торговли нефтью и зерном. Мы не можем дать ей такой возможности, потому что эти деньги она направляет на войну. Надо заблокировать порт Новороссийска. Наши удары по портовой и припортовой инфраструктуре России в Черном море должны продолжаться. У нас нет другого выхода,
– подытожил Братчук.
Напомним, в июле Россия усилила удары по портам Большой Одессы. В частности, было повреждено гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. Впоследствии страна-агрессорка атаковала судно под флагом Республики Того (погибли три члена экипажа), через несколько дней под ударом оказалось судно под флагом Танзании, погиб человек.