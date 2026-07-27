Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, наголосивши, що коли Росія б'є по українських "зернових коридорах", вона впливає не лише на Україну, а й на глобальний продовольчий ринок. Зерно потрібно збирати, зберігати й вивозити, а частина вантажів уже була законтрактована для щонайменше 55 країн світу.

Росія вчиняє "морський голодомор"

Речник УДА наголосив, що Москва фактично займається "морським голодомором" і проти України, і проти багатьох країн-імпортерів українського зерна. Саме тому, з його слів, Сили оборони мають блокувати порт в Новоросійську, де є найбільший російський нафтовий й зерновий термінали в Чорному морі. Він підкреслив, що варто максимально перекривати роботу всіх ворожих чорноморських портів.

Лише це змусить Росію сісти за стіл перемовин і домовлятися щодо повітряного простору Чорного моря і акваторії. Росія сьогодні завдає дуже багато ударів по цивільних суднах. Днями затонуло (контрольовано) судно під прапором Гвінеї-Бісау, де було вбито внаслідок російського удару 9 членів екіпажу і українського лоцмана. Власник судна – Туреччина,

– зауважив Братчук.

Він наголосив на тому, що Туреччина та Індія могли б сьогодні докласти дипломатичних зусиль щодо Росії, аби країна-агресорка припинила терор в морі.

Повне інтерв'ю з Сергієм Братчуком: дивіться у відео

Як дотиснути Росію в Чорному морі

Після ударів по Азовському морю та Керченській протоці, які фактично вдарили по тіньовому нафтовому флоту Росії, Україна продовжує ці атаки як відповідь на російську агресію. На погляд речника УДА, заклики не бити по російських кораблях у Чорному та Азовському морях, аби вберегти свої, є хибними, бо вони ігнорують головний факт: Росія від початку війни обстрілює українські експортно-імпортні коридори.

Росія атакує сьогодні і заблоковані ще з 2022 року, які не здійснюють комерційних рейсів, цивільні судна у портах Миколаївщини. У ніч на 27 липня ворог вдарив по них. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Є дипломатичні інструменти, якими можна дотискати Росію. Вона сама стане перед вибором, коли втрачатиме мільярдні статки у сфері торгівлі нафтою і зерном. Ми не можемо дати їй такої можливості, бо ці гроші вона спрямовує на війну. Треба заблокувати порт Новоросійська. Наші удари по портовій і припортовій інфраструктурі Росії у Чорному морі мають продовжуватись. В нас немає іншого виходу,

– підсумував Братчук.

Нагадаємо, у липні Росія посилила удари по портах Великої Одеси. Зокрема, було пошкоджено цивільне торгівельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Згодом країна-агресорка атакувала судно під прапором Республіки Того (загинули троє членів екіпажу), за кілька днів під ударом опинилося судно під прапором Танзанії, загинула людина.

19 липня поблизу Одеси ворог уразив судно під прапором Гвінеї-Бісау , яке після завантаження кукурудзою виходило з порту. На борту перебували 17 членів екіпажу (громадяни Індії та Сирії), а також український лоцман. Цей російський ракетний удар забрав життя 10 людей.

Кілька днів тому країна-агресорка двічі атакувала цивільне судно під прапором Палау, яке виходило з порту Одещини й перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи. 7 членів екіпажу та українського лоцмана вдалося врятувати. 2 моряків наразі вважаються зниклими безвісти.