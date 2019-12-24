Защита границы Украины: что изменилось с начала войны на Донбассе

Российская агрессия обнаружила большую проблему – неэффективность работы пограничной службы, войска соседнего государства фактически беспрепятственно пересекли нашу границу. Как меняет ситуацию новый глава службы, который лично столкнулся с врагом на границе в 2014 году, выясняли журналисты 24 канала.

В июне 2019 года президент Зеленский назначил на должность председателя пограничной службы полковника Сергея Дейнеко, который до июня 2014-го года командовал Луганским пограничным отрядом и героически защищал его. К слову, Дейнеко первый полковник, который возглавил этот государственный орган, до него должность занимали только генералы.

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Нестандартное назначение изменило и подход в руководстве пограничной службы, которая всегда была связана с контрабандой и коррупцией – начались реформы. Речь идет об изменениях в структуре, в отношении личного состава к несению службы и главное – к коррупции. Но главная проблема, которая не позволяет реформировать службу на 100% – недофинансирование.

Что уже изменилось в пограничной службе?

Проведены организационно-штатные изменения в администрации ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины). Если когда-то в составе штаба было 6 департаментов, то сейчас их стало 15. А каждая должность руководителя департамента – это должность генерал-лейтенанта.

Возникал дисбаланс, когда физически некому выходить на охрану государственной границы, ведь не хватает солдат, зато вдоволь генералов. По моему мнению, такого не должно быть,

– рассказывает Сергей Дейнеко.



Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко / 24 канал

Также в ГПСУ изменилось количество региональных управлений. Если когда-то до 2001 года существовало 3 региональных управления, то сейчас она составляет 8 управлений. В советское время, было 1-2 генерала во всем ведомстве, до назначения Сергея Дейнеко было 38 генералов.

Мы сократили до 6 генералов, а после завершения этих мероприятий, мы хотим оставить в составе службы 4 региональных управления, а в дальнейшем полностью от них отказаться. Мы хотим привести ГПСУ к европейскому аналогу,

– сказал Дейнеко.

Малая плата – большая проблема

К сожалению, в Украине пограничник получает по первому контракту минимальную зарплату – 9500 гривен. Это самая маленькая заработная плата, среди вооруженных формирований.

Трудно удерживать профессионала на должности, потому что нет даже эффективного соцпакета, когда мы могли бы обеспечивать жильем, или программы финансирования жилья,

– говорит Дейнеко.

Борьба с коррупцией

Есть ли в пограничной службе сейчас коррупция? Что с этим делать, рассказывает Сергей Дейнеко.

Конечно, есть. Ее нужно уничтожать. Просто безжалостно и ежедневно сажать коррупционеров. Люди должны понять, что времена изменились, государство изменилось, люди изменились и эти изменения уже необратимы. Я пообещал, что когда первый задержанный при моем руководстве злоумышленник попадет в суд, я лично приду на заседание и буду просить судью о максимальном сроке наказания, – сказал он.

По словам председателя ГПСУ, всех заместителей начальников штабов, которые сейчас занимают должности, попросили пройти тест чтобы проверить их уровень подготовки, соответствуют ли они должностям, которые занимают. Все, кто пройдут соответствующий отбор в порядке рейтинга будут назначаться на вакантные должности.

Сопротивление сумасшедшее. Постоянно происходят какие-то просьбы, кто звонит, кто-то приходит. Я объясняю всем, что единственная возможность быть назначенным на должность, это, конечно, наличие определенных качеств. Люди не понимают, что изменилась страна, изменился запрос общества.

– заявил Дейнеко.

Стена между Россией и Украиной

Что известно о проекте "Стена"?Это проект обустройства украинской госграницы с Россией, который инициировал Кабмин под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Он предусматривает обустройство границы инженерными сооружениями и системами наблюдения. Реализовать проект рассчитывали до 2020 года.

Однако работа над сооружением стены затянулась. Ее обустройство почти завершено в пределах Харьковской области. Работы идут в Черниговской и Луганской областях. Совсем не осуществляются работы в пределах Сумской области, которая достаточно активна в вопросе противоправной деятельности на государственной границе.

Сергей Дейнеко уверен, что инженерное обустройство государственной границы проводить нужно. Но он видит другой путь.

Мы будем менять формат этого инженерного обустройства. Я за то, чтобы мы все же больше применяли именно технические средства охраны. Чтобы минимизировать человеческий фактор. Чтобы мы не зависели от возможно коррумпированного пограничника, который увидит или не увидит, что происходят нарушения или попытки нарушения государственной границы,

– отмечает Дейнеко.

Когда говорят о "стене", все себе представляют сплошную стену от Азовского моря до границы с Польшей. Бетонную, три метра вверх, три метра вниз, не подкопать, не перелезть. А потом, когда едут на границу и видят, что есть пограничный пункт пропуска. Условно – 100 метров вправо, 100 метров влево – есть сетка, а дальше ничего нет.

Теоретически можно сделать и такую ​​стену, на всю границу. Но во-первых, это обойдется очень дорого, во-вторых, будет ли эффективной просто железобетонная "стена"? У нас уже был опыт в 2014 году, когда я успел обустроить хоть минимально на определенных участках противотанковый ров в пределах Луганской области. И к чему мы пришли? Что мы увидели? Что мы имеем такого соседа, который потом говорит, что "их там нет". Что происходило: просто подходила техника, засыпала ров, проходили колонны и все. И мы приводили пограничников РФ и показывали, что есть признаки нарушения государственной границы. Они смотрели и говорили: "Где здесь? Нету".

Чтобы уничтожить определенный отрезок этой стены для того, чтобы прошли танки – ничего не нужно, это делается просто подрывом минного заграждения за несколько минут, уверяет председатель ГПСУ.

И танки пойдут. Так, оно сдержит, возможно, мероприятие диверсионно-разведывательных групп. Возможно, контрабандистов. Но надо понимать, какие это колоссальные средства. Диверсионные группы не будут проходить, если они будут проявляться техническими средствами охраны государственной границы и на них будет соответствующее реагирование со стороны пограничников,

– сказал Дейнеко.

О пересечении границы гражданским населением

В целом граждане Украины и иностранцы пересекаются с пограничниками только при пересечении границы в пунктах пропуска. То есть этот контакт не такой уж и большой.

Наша цель – выйти на такой режим работы, чтобы пересечение государственной границы было комфортным. Я понимаю вопрос комфорта следующим образом. Когда человек пересекает границу как турист, просто едет из страны А в страну Б, не нарушает законодательство относительно пограничных вопросов, не везет контрабанду и едет по своим собственным неподдельным документам, работа пограничника должна строиться так, чтобы при пересечении границы у человека оставались только положительные воспоминания , – говорит Сергей Дейнеко.

"Если человек провел несколько часов, а бывает и так, что почти сутки, если он увидел пренебрежительное отношение к себе. Если ему не улыбнулись, а посмотрели таким взглядом, как во времена СССР, когда всех подозревали во всем – он ​​не готова пересекать границу. Потому что это неприятно. Мы должны покончить с этим навсегда", – уверен глава пограничной службы.

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