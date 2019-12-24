Захист кордону України: що змінилося з початку війни на Донбасі

Російська агресія виявила велику проблему – неефективність роботи прикордонної служби, війська сусідньої держави фактично без перешкод перетнули наш кордон. Як змінює ситуацію новий очільник служби, який особисто зіткнувся з ворогом на кордоні у 2014 році, з'ясовували журналісти 24 каналу.

У червні 2019 року президент Зеленський призначив на посаду голови прикордонної служби полковника Сергія Дейнеку, який до червня 2014-го командував Луганським прикордонним загоном та героїчно захищав його. До слова, Дейнеко перший полковник, який очолив цей державний орган, до нього посаду обіймали лише генерали.

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Нестандартне призначення змінило й підходи у керівництві прикордонної служби, яка завжди була пов’язана з контрабандою та корупцією – почались реформи. Мова йде про зміни у структурі, у ставленні до особового складу, до несення служби і головне – до корупції. Але головна проблема, яка не дозволяє реформувати службу на 100% – недофінансування.

Що вже змінилось в прикордонній службі?

Проведені організаційно-штатні зміни в адміністрації ДПСУ (Державна погранична служба України) . Якщо колись у складі штабу було 6 департаментів, то зараз їх стало 15. А кожна посада керівника департаменту – це посада генерала-лейтенанта.

Виникав дисбаланс, коли фізично немає кому виходити на охорону державного кордону, адже не вистачає солдатів, зате вдосталь генералів. На мою думку, такого не повинно бути,

– розповідає Сергій Дейнеко.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко / 24 канал

Також в ДПСУ змінилось кількість регіональних управлінь. Якщо колись до 2001 року існувала 3 регіональних управління, то зараз вона складає 8 управлінь. За радянських часів, було 1-2 генерали у всьому відомстві, до призначення Сергія Дейнеки було 38 генералів.

Ми скоротили до 6 генералів, а після завершення цих заходів, ми хочемо залишити в складі служби 4 регіональних управління, а надалі повністю від них відмовитися. Ми хочемо привести ДПСУ до європейських аналогів,

– сказав Дейнеко.

Мала платня – велика проблема

На жаль, в Україні прикордонник отримує за першим контрактом мінімальну зарплату – 9,5 тисяч гривень. Це найменша заробітна плата, яка є серед збройних формувань.

Важко утримувати професіонала на посаді, бо немає навіть ефективного соцпакета, коли ми могли б забезпечувати житлом, чи програми фінансування житла,

– каже Дейнеко.

Боротьба з корупцією

Чи є в прикордонній службі зараз корупція? Що з цим робити, розповідає Сергій Дейнеко.

Звичайно, є. Її потрібно знищувати. Просто безжально та щоденно садити корупціонерів. Люди повинні зрозуміти, що часи змінилися, держава змінилася, люди змінилися і ці зміни вже безповоротні. Я пообіцяв, що коли перший затриманий за мого керівництва зловмисник потрапить до суду, я особисто прийду на засідання і буду просити суддю максимальний термін покарання, – сказав він.

Зі слів голови ДПСУ, всіх заступників начальників штабів, які зараз обіймають посади, попросили пройти тест аби перевірити їхній рівень підготовки, чи відповідають вони посадам, які обіймають. Всі, хто пройдуть відповідний відбір, в порядку рейтингу будуть призначатися на вакантні посади.

Супротив шалений. Постійно відбуваються якісь прохання, хтось телефонує, хтось приходить. Я пояснюю всім, що єдина можливість бути призначеним на посаду, це, звичайно, наявність певних якостей. Люди не розуміють, що змінилася країна, змінився запит суспільства.

– заявив Дейнеко.

Стіна між Росією та Україною

Що відомо про проєкт "Стіна"? Це проєкт облаштування українського держкордону з Росією, який ініціював Кабмін під керівництвом Арсенія Яценюка у 2014 році. Він передбачає облаштування кордону інженерними спорудами і системами спостереження. Реалізувати проєкт розраховували до 2020 року.

Проте робота над спорудженням стіни затягнулась. Її облаштування майже завершене у межах Харківської області. Роботи йдуть у Чернігівській та Луганській областях. Зовсім не здійснюються роботи у межах Сумської області, яка достатньо активна в питанні протиправної діяльності на державному кордоні.

Сергій Дейнеко впевнений, що інженерне облаштування державного кордону проводити потрібно. Але він бачить інший шлях.

Ми будемо змінювати формат цього інженерного облаштування. Я за те, щоб ми все ж таки більше застосовували саме технічні засоби охорони. Аби мінімізувати людський фактор. Щоб ми не залежали від можливо корумпованого прикордонника, який побачить чи не побачить, що відбуваються порушення чи спроби порушення державного кордону,

– наголошує Дейнеко.

Коли говорять про "стіну", всі собі уявляють суцільну стіну від Азовського моря до кордону з Польщею. Бетонну, три метри вгору, три метри вниз, не підкопати, не перелізти. А потім, коли їдуть на кордон і бачать, що є прикордонний пункт пропуску. Умовно – 100 метрів вправо, 100 метрів вліво – є сітка, а далі нічого нема.

Теоретично можна зробити і таку стіну, на весь кордон. Але по-перше, це обійдеться дуже дорого, по-друге, чи буде ефективною просто залізобетонна "стіна"? Ми вже мали досвід 2014 року, коли я встиг облаштувати хоч мінімально на визначених ділянках протитанковий рів в межах Луганської області. І до чого ми прийшли? Що ми побачили? Що коли ми маємо такого сусіда, який потім каже, що "їх там нєт". Що відбувалося: просто підходила техніка, засипала рів, проходили колони і все. І ми приводили прикордонників РФ і показували, що є ознаки порушення державного кордону. Вони дивилися й казали: "Де, тут? Нема".

Щоб знищити певний відрізок цієї стіни для того, щоб пройшли танки – нічого не потрібно, це робиться просто підривом мінного загородження за декілька хвилин, запевняє голова ДПСУ.

І танки підуть. Так, воно стримає, можливо, захід диверсійно-розвідувальних груп. Можливо, контрабандистів. Але треба розуміти, які це колосальні кошти. Диверсійні групи не будуть проходити, якщо вони будуть виявлятися технічними засобами охорони державного кордону і на них буде відповідне реагування з боку прикордонників,

– сказав Дейнеко.

Про перетин кордону цивільним населенням

В цілому громадяни України та іноземці перетинаються з прикордонниками тільки під час перетину кордону в пунктах пропуску. Тобто цей контакт не такий вже й великий.

Наша мета – вийти на такий режим роботи, щоб перетин державного кордону був комфортним. Я розумію питання комфорту наступним чином. Коли людина перетинає кордон як турист, просто їде з країни А в країну Б, не порушує законодавство з прикордонних питань, не везе контрабанду та їде за своїми власними непідробленими документами, робота прикордонника повинна будуватися так, щоб після перетину кордону в людини залишалися лише позитивні спогади, – каже Сергій Дейнеко.

"Якщо людина провела кілька годин, а буває й так, що майже добу, якщо вона побачила зневажливе ставлення до себе. Якщо їй не посміхнулися, а подивилися таким поглядом, як за часів СРСР, коли всіх підозрювали у всьому – вона більше не готова перетинати кордон. Тому що це неприємно. Ми повинні покінчити з цим назавжди", – впевнений голова прикордонної служби.

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